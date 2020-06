Amici: Maria De Filippi svela l’identità del fidanzato di Gaia Gozzi [FOTO]

Gaia Gozzi è fidanzata da mesi

In queste ultime settimane i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di rivedere Gaia Gozzi in gara ad Amici Speciali – Insieme per l’Italia. La vincitrice della 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi da quando è diventata popolare ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Ultimamente, però, dopo le false indiscrezioni su un possibile flirt con Alberto Urso è stata svelata l’identità del ragazzo che le ha rubato il cuore. A quanto pare la cantante e il fidanzato sembra sono legati da diversi mesi e sembrano essere innamorati più che mai.

Daniele Dezi sarebbe il fidanzato della vincitrice di Amici 19

Ebbene sì, il fidanzato della vincitrice di Amici 2020 Gaia Gozzi è Daniele Dezi. Quest’ultimo è un musicista e produttore musicale. I follower della cantante che al momento è in gara ad Amici Speciali hanno notato uno scambio reciproco di messaggi al miele tra i due ragazzi. Inoltre, il ragazzo era presente in uno degli appuntamenti del talent show con lo scopo benefico puntata.

Durante la puntata la padrona di casa Maria De Filippi, rivolgendosi all’ex allieva e ad Alberto Urso, aveva detto: “Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi”. La conduttrice in questo modo ha messo fine alle voci di una possibile relazione tra il tenore messinese e la Gozzi. (Continua dopo la foto)

Chi è Daniele Dezi, il ragazzo che ha conquistato il cuore della Gozzi?

Daniele Dezi è molto conosciuto nel mondo della musica. Infatti tra le sue tante produzioni, il fidanzato di Gaia Gozzi ha collaborato pure con Achille Lauro come co-autore dei due brani sanremesi ‘Rolls Royce’ e ‘Me ne frego’. In più il ragazzo ha avuto altre collaborazioni con Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Gemitaiz e MadMan.

Lui e la vincitrice di Amici 19 dopo le parole di Maria De Filippi confermeranno la loro storia pubblicamente? Ovviamente i fan della cantante sono in trepidazione perché li vogliono vedere insieme sui social network, magari postando una foto o una breve Storia su IG. La Dezi grazie alla sua vittoria finale del talent show di Canale 5 ha scalato le vette delle classifiche italiane.