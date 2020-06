Max Pezzali, arriva l’annuncio tanto atteso dai fan “sono pronto”

Max Pezzali dice la sua sul lockdown ed i prossimi concerti ecco tutte le news

Max Pezzali il nome che ha fatto la storia della musica, partendo con il disco degli 883, con Hanno ucciso l’uomo ragno. Insieme a Mauro Repetto ha dato il massimo raccontando le storie di primi amori, di amicizia, di incontri importanti. In questi giorni il cantante si è esposto parlando della situazione che stiamo attraversando.

Molti si chiedono e gli chiedono quando avranno la possibilità di vedere un suo concerto, ad oggi in questo periodo storico è però impensabile immaginare di poter partecipare ad un evento tanto importante, tutti insieme, proprio come è stato fino allo scorso anno.

L’idea almeno per il momento è messa da parte perché nonostante le norme di sicurezza, il divieto di assembramento esclude qualunque altra ipotesi. Inutile dirlo, musica ed arte stanno ricevendo un duro colpo, ma Pezzali vuole affermare che il suo pensiero rimane positivo. Sembra essere ottimista. Questo fa piacere ai suoi fan che pensano la situazione possa ritornare a breve alla normalità.

Max Pezzali, le novità sul suo ultimo disco

Max Pezzali afferma che tornerà a breve, lui e la sua musica aiuteranno il pubblico a lasciare tutto quello che stiamo vivendo alle spalle. Il divertimento sarà quadruplo perché come ogni cosa che viene a mancare, quando improvvisamente ritorna riesce ad avere il doppio del valore, il triplo dell’importanza. Il suo disco avrebbe dovuto uscire ad aprile, ma ovviamente per questioni logiche, tutto è stato fermato.

Ad ogni modo dice di essere stato anche in questo caso fortunato perché la situazione gli ha permesso di rimettere mano ad alcune canzoni, sulle quali aveva dei dubbi, modificarle e migliorarle. E’ certo che ci saranno delle aggiunte a quella che era l’idea iniziale. Pro e contro per ogni cosa, Max sembra essere imbattibile, nemmeno una situazione tanto brutta e negativa è riuscito a fermarlo.

Cosa pensa Pezzali della generazione del futuro?

Questi mesi sono stati in grado di cambiare molte situazioni, anche quelle private e familiari. Racconta che in famiglia molte cose adesso sono diverse rispetto a prima. Per esempio il futuro, che sembra essere per tutti incerto, soprattutto per la generazione di suo figlio.

Mentre per quanto riguarda la tecnologia, ci tiene a dire che il punto di vista ed il parere della gente è cambiato, ciò che prima sembrava essere il grande nemico dell’uomo, oggi è fondamentale e di collaborazione. Internet e gli smartphone si sono rivelati il top per svolgere qualunque attività, soprattutto lavorativa. Da adesso in poi si dovrà fare tutto con i telefoni, anche ordinare da mangiare nei locali e nei ristoranti. Chi non ne soffrirà affatto Saranno i giovani che sono già abituati al contatto remoto, da tanto tempo.