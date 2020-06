Lidia Vella svela altri dettagli sulla storia con Sammy Hassan: ‘Ho chiuso io, lui avrebbe voluto continuare e non mi saluta più’

Lidia è tornata sull’argomento e ha svelato qualche dettaglio in più sulla breve relazione che ha avuto con Sammy Hassan

Uomini e Donne: Sammy Hassan sta fingendo con Giovanna?

Come sapete Giovanna Abate è andata avanti nel suo percorso a Uomini e Donne nonostante lo stop dovuto al Coronavirus. La tronista ha portato alla fine Alessandro Graziani, Sammy Hassan e l’Alchimista, il ragazzo conosciuto tramite chat nel nuovo format. Adesso siamo arrivati alle battute finali e tra qualche giorno Giovanna dovrà fare la sua scelta che sembra essere tra Sammy e Davide.

Tuttavia, se con Davide la situazione è molto romantica come in una favola, con Sammy le cose vanno molto diversamente. La coppia non fa altro che litigare, ma nonostante questo è evidente che Giovanna è molto presa da lui. Nel frattempo, però, il corteggiatore è accusato da mesi di essere a Uomini e Donne solamente per la visibilità.

In particolare, Deianira Marzano lo sta attaccando da diverse settimane. La blogger ha detto che Sammy ha avuto una relazione con Lidia Vella qualche mese prima di entrare a Uomini e Donne e non solo. Ha anche affermato che fonti molto vicine a lui hanno confermato che il rapporto con l’ex moglie non è molto chiaro.

Lidia Vella chiarisce

Dopo la rivelazione di Deianira su Sammy e Lidia, quest’ultima ha confermato ogni cosa sui social. Ha detto che, in effetti, la storia non è andata avanti per colpa dell’ex moglie. L’ex gieffina è tornata a parlarne a Non succederà più in radio e ha dato maggiori dettagli della vicenda. Dopo la terza uscita Sammy le ha detto che l’ex moglie aveva saputo di loro e “aveva fatto un casino”. A quel punto lei ha deciso di chiudere.

Sammy l’ha cercata ancora, ma lei non ha voluto saperne più niente. Per questo quando si sono incontrati tempo dopo, avendo amici in comune, lui non l’ha più salutata. Lidia non è arrabbiata con l’ex moglie, ma è arrabbiata con lui che ha iniziato una storia con lei pur essendo ancora impegnato con l’ex.

Ad ogni modo, Lidia non si sente colpita dalle parole di Sammy, che ha replicato a questa vicenda. Secondo lei la promessa di azioni legali non è riferita a lei, che ha solamente riportato i fatti, ma a Deianira Marzano per aver insinuato altre cose. L’ex gieffina ha detto di non aver compromesso il suo percorso a ridosso della scelta perché si tratta di una relazione risalente a settembre/ottobre del 2019.