“E’ pericoloso e poco igienico…”: Alena Seredova massacrata su Instagram, la foto col cane non piace

Alena Seredova mamma per la terza volta

Chi segue Alena Seredova sa perfettamente che l’ex di Gigi Buffon da poche settimane è diventata di nuovo madre, per la terza volta. La nota modella ceca, infatti, ha messo al mondo la piccola Vivienne, tuttavia qualche utente ha trovato il modo di criticarla.

Alcuni internauti, infatti, hanno preso di mira uno scatto che la soubrette ed attrice ha condiviso di recente sul suo account Instagram. Le ragioni delle pesanti accuse sono dovute ad un’iniziativa da parte della donna nei confronti della nuova arrivata. Cosa è successo di particolare? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli ma anche la foto in questione.

La modella ceca presente la sua Vivienne Charlotte

Lo scorso 18 maggio Alena Seredova ha messo al mondo la sua terzogenita Vivienne Charlotte, nata dalla relazione sentimentale col suo compagno Alessandro Nasi. Dopo i figli avuti con il portiere Gigi Buffon, per la modella ceca e fratelli maggiori la new entry in famiglia è stata una gioia grandissima.

Per questa ragione la soubrette ha voluto condividere il tutto coi suoi follower postando uno scatto su Instagram. Nella foto in questione si vede la neonata all’interno della culla e al suo fianco al cane di famiglia che si chiama Sprint. A corredo dell’immagine, la Seredova ha scritto la seguente didascalia: “Si è innamorato anche lui”. (Continua dopo il post)

Alena Seredova criticata per la foto della figlia col cane

Ma l’iniziativa di Alena Serdova non è stata apprezzata da tutti i suoi follower di Instagram. E se la maggior parte le hanno fatto gli auguri e lasciato dei likes al post, altri si sono lamentati e l’hanno criticata aspramente. Secondo tali utenti la scelta di far avvicinare il cane alla culla della neonata è da irresponsabili.

Considerando la situazione poco sicura per la piccola Vivienne Charlotte, alcuni hanno affermato che l’amico a quattro zampe possa diventare geloso e di conseguenza pericoloso per l’incolumità della bambina. “Pericoloso e non igienico”; “Attenta… non si sa mai. Può essere geloso”: sono questi alcuni commenti apparsi sotto il contenuto postato dalla ceca. Ma quest’ultima non è rimasta a guardare, infatti ha replicato così: “Onestamente conosco bene il mio cane. Secondo te si è fatto un selfie il cane? Ogni cane ha il suo padrone”.