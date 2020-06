Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parla un amico: lui l’ha tradita, io so con chi…

Ormai tutti sono curiosi di sapere cosa è accaduto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La notizia della loro separazione ha lasciato i fan a bocca aperta che da tempo rmai aspettavano un matrimonio bis.

Infatti, fino al mese scorso, la show girl argentina aveva espresso il desiderio di avere un secondo figlio, affermando che tra lei e il ballerino tutto procedeva a gonfie vele. Cosa è accaduto allora tra i due? C’è davvero id mezzo una terza persona? A quanto pare sembra proprio di si e a parlare è un amico della coppia che ha confessato scottanti rivelazioni.

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez

Dopo la testimonianza dei vicini di casa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, questa volta a parlare sono i loro amici più stretti. Alcuni di loro si fanno avanti e hanno raccontato dettagli sull’allontanamento improvviso tra il ballerino e la showgirl. Un presunto amico di Stefano De Martino ha commentato su Instagram, dichiarando di essere a conoscenza dei tradimenti del ballerino nei confronti della moglie.

“Sono un amico di Stefano e mi avete visto spesso con lui nelle foto. Adesso basta. Ok, l’ha tradita e io so anche con chi. Se l’ha fatto, avrà avuto le sue buone ragioni”, sostiene il ragazzo. Poi aggiunge che la colpa della crisi non sarebbe da attribuire solo a Stefano: “Belen ha sbagliato molto prima”.

Piovono accuse sul ballerino napoletano

L’amico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino però non è l’unico ad avere informazioni sulla coppia. Come già detto in precedenza, alcuni vicini li hanno sentiti litigare ad alta voce, più di una volta. Ma a lasciare senza parole è la testimonianza di un altra persona vicina al ballerino napoletano. Stiamo parlando di Valerio Pino, ex partecipante di Amici. In una diretta Instagram, il ragazzo è stato molto ‘cattivo’ nei confronti di Stefano andandoci giù pesante.

“Facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perché grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore, ecc. Grazie all’accoppiata con Belen e ad una serie di

cose è riuscito anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, né in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare. E’ arrivato dove è arrivato perché ha la De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste.”

Parole che, alla luce della crisi con Belen Rodriguez, suonano come insinuazioni. Come risponderà l’ex collega?