Oroscopo 2 giugno 2020: Capricorno alla ricerca di tranquillità, tensioni per Toro

L’Oroscopo del 2 giugno vede i Capricorno alla disperata ricerca di un po’ di tranquillità. Bilancia dovrebbero credere un po’ più in se stessi, mentre per i Toro potrebbe esserci qualche polemica in famiglia.

Previsioni 2 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. Per i nati sotto questo segno si prospetta un periodo di grande ripartenza sia dal punto di vista emotivo sia professionale. Ci saranno nuove opportunità che dovrete varare con molta attenzione. Il vostro animo, però, sarà un po’ turbato da qualche preoccupazione. Nulla di irrisolvibile, ma sarà necessario rivedere qualche aspetto della vostra vita.

Toro. Non abbiate il timore di esprimere la vostra opinione. L’Oroscopo del 2 giugno vi consiglia di essere cauti, ma allo stesso tempo sinceri. A lavoro potrebbe esserci qualche interessante novità in arrivo, ma dovrete varare con grande attenzione tutti i pro e i contro. L’amore continuerà a regalarvi grandi soddisfazioni.

Gemelli. I Gemelli continuano ad avere il Sole nel segno, pertanto, il dinamismo sarà la chiave del vostro successo professionale. Per il lavoro questo sarà un mese molto importante. In una fase di grandi ripartenze anche il vostro settore attraverserà una rinascita e un cambiamento. Non abbiate paura di gettarvi in nuove avventure.

Cancro. Il lavoro andrà verso un graduale miglioramento, specie nella parte conclusiva di questo mese. Oggi c’è il rischio di essere un po’ tesi. Le coppie in crisi potrebbero avere la conferma che il loro rapporto non può continuare. Meglio restare un po’ in disparte e non esporsi troppo. Il nervosismo potrebbe portarvi a dire cose che non pensate davvero.

Leone. Questo è il momento giusto per prendere decisioni importanti. Se fino ad oggi siete stati in attesa di un segno che vi spingesse a decidere quale strada imboccare, ora è il momento di agire. In amore ci sono risvolti positivi per le coppie stabili, mentre il lavoro potrebbe essere caratterizzato da un cambiamento interessante.

Vergine. Incertezza e stanchezza, queste sono le caratteristiche che accompagneranno la giornata dei nati sotto questo segno. In realtà è da giorni che vi sentite così, pertanto, urge un cambiamento. Se la vita che state vivendo non fa per voi, attivatevi per cambiare le cose. Il cambiamento parte da voi stessi, non aspettate che le cose vi piovano addosso.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore c’è ancora qualcosa da mettere a punto, ma i nati sotto questo segno si accingono a lasciare lo stato d’animo incerto e instabile che ha caratterizzato le ultime settimane. Non date troppo peso a qualche piccolo screzio sul lavoro e guardate avanti a testa alta. Troppe volte siete ostacolati dalla scarsa fiducia in voi stessi.

Scorpione. L’Oroscopo del 2 giugno per i nati sotto questo segno preannuncia una giornata caratterizzata dalla costante ricerca di certezze. Molti di voi si sono trovati a chiudere una relazione nello scorso anno, ma adesso la situazione sarà completamente diversa. È il momento di rimboccarsi le maniche e di prendere le decisioni necessarie.

Sagittario. Le relazioni appena nate potrebbero vivere una fase di decollo. Quelle di vecchia data, invece, potrebbero trovarsi dinanzi un bivio. La cosiddetta crisi del settimo anno sarà vissuta con un po’ di anticipo, pertanto, sarà opportuno fare delle scelte. A lavoro non mancherà qualche piccolo screzio con un vostro superiore.

Capricorno. Ciò che desiderano maggiormente i nati sotto questo segno è tornare alla normalità e vivere un po’ di serenità. Gli ultimi mesi vi hanno messo a dura prova e vi hanno addirittura portato ad apprezzare di più la routine e la tranquillità. Anche in amore volete certezze, che non sempre il partner è in grado di fornirvi.

Acquario. Finalmente ci saranno dei cambiamenti positivi al lavoro. All’inizio potrebbe essere un po’ complesso abituarsi alla nuova routine, ma gradualmente vi renderete conto che sarà ciò che desideravate. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccola discussione dovuta alla tensione del momento. Non cedete alle provocazioni.

Pesci. A causa di tutto quello che avete vissuto negli ultimi tempi, molti di voi potrebbero essere stanchi e demotivati. Questo, però, non è il momento di lasciarsi andare. Impegnatevi allo scopo di rendere la vostra risalita quanto più vicina possibile. In amore continuerete ad essere un po’ malinconici a causa di una chiusura inaspettata.