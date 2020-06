Valerio Pino ex di Amici fa accuse pesanti contro Stefano De Martino “Ha usato Belen Rodriguez per sfondare”

Valerio Pino si scaglia contro Stefano De Martino e lo accusa di aver usato Belen Rodriguez per avere successo nel mondo dello spettacolo

Torna a far parlare di se l’ex ballerino di Amici Valerio Pino e stavolta lo fa sparlando di qualcun altro. Come ben sappiamo, il ballerino è stato in passato al centro del gossip per le relazioni intrecciate dietro le quinte di Amici. Pino ha affermato di aver fatto sesso nei camerini e questo ha suscitato un polverone. Di recente ha anche fatto parlare per alcuni scatti sui social, ma adesso fa delle rivelazioni su una persona che tutti conoscono bene.

Cosa ha detto Pino? Il ballerino ha parlato di un collega, Stefano de Martino, e spinto dai fan ha rivelato qualcosa che non farà piacere a Stefano. Visto che al momento al centro del gossip c’è anche la crisi presunta fra la Rodriguez e De Martino, Valerio ne ha approfittato per dire la sua.

Valerio Pino lancia accuse verso Stefano De Martino

L’ex ballerino di Amici ha voluto fare un commento personale su quanto sta accadendo fra i due. Poiché l’unica a metterci la faccia al momento è stata solo Belen Rodriguez, Pino ha voluto dire cosa pensa di Stefano. Secondo lui De Martino ha usato prima Maria De Filippi e poi Belen solamente per arrivare al suo scopo.

E quale sarebbe? Quello di avere successo nel mondo dello spettacolo! Infatti, De Martino ha firmato un contratto molto vantaggioso con la Rai ed è diventato conduttore senza aver fatto alcuna fatica. Pino ha detto che Stefano non ha certamente i meriti per fare in conduttore, ma intanto si trova lì.

Pino è convinto che ha usato Belen per avere il successo

Valerio Pino rilancia ha confermato la sua opinione ed è fermamente convinto che Stefano si sia servito della fama di Belen per sfondare. De Martino è dunque sulla scena grazie alla moglie e anche per la danza ha avuto successo grazie a lei.

Pino ha anche aggiunto che De Martino non è dotato di particolare carisma e ha anche usato Maria De Filippi per avere i contatti giusti. Stefano quindi non merita questo successo, che gli è arrivato per mezzo di altri e non per i suoi meriti. Valerio ha persino detto che Stefano non è neanche un ballerino bravissimo. Come la prenderà Stefano? Staremo a vedere!