Temptation Island: Katia replica a Vittorio, interviene anche Sabrina Martinengo

L’ex fidanzata di Vittorio Collina ha replicato dopo la sua controversa intervista e la fine della relazione con Vanessa Cinelli

Temptation Island: Vittorio Collina ammette che con Vanessa è finita

L’anno scorso Vittorio Collina e Katia Fanelli hanno partecipato a Temptation Island. La coppia aveva una relazione da due anni e mezzo quando ha deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Lui, in particolare, voleva assicurarsi che lei fosse davvero innamorata di lui. Alla fine del programma, però, si sono lasciati.

Infatti, anche se lei si comportava come se fosse single alla fine non ha avuto un interesse per nessuno dei tentatori. Vittorio, invece, ha intrapreso una conoscenza particolare con Vanessa Cinelli. Inoltre, il comportamento di Katia l’ha convinto a lasciarla.

Vittorio ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ammetteva di aver mentito a Maria De Filippi quando parlava di amicizia con Vanessa. In realtà, tra di loro è iniziata una relazione appena dopo la fine del programma. Lui per non ferire Katia non l’ha detto subito. Ad ogni modo adesso non stanno più insieme perché Vanessa, lo scorso autunno, gli ha confessato di non essere innamorata di lui.

La replica di Katia e Sabrina Martinengo

Katia per mesi non ha avuto paura di confessare i suoi sentimenti a Vittorio e di provare a tornare con lui. Tuttavia, dopo le dichiarazioni fatte da lui a Novella 2000, Katia ha replicato in modo molto deciso. Ovvero, ha pubblicato l’intervista che lei aveva fatto appena dopo Temptation Island in cui affermava che Vanessa non era interessata a Vittorio e lo stava solo usando, quindi tra loro non sarebbe durata e lui sarebbe rimasto solo e sofferente.

Non solo, ma anche l’amica Sabrina Martinengo, ex protagonista con Katia del programma, ha detto qualcosa a proposito. In particolare, ha fatto i complimenti a lei per il suo essere sempre vera e autentica e poi ha scritto: “il tempo è gran signore, mette tutti a posto“. Non solo, ma poi si è rivolta direttamente a Vittorio.

Sabrina gli ha ricordato la differenza tra loro due viste le discussioni avute in passato. Lei ha chiesto scusa per i suoi comportamenti e non ha mai preso in giro nessuno. Grazie a questo adesso lei è molto felice e lui no. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?