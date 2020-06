Belen Rodriguez distrutta dal dolore implora Stefano di ritornare a casa (FOTO)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tanti dubbi e tanti perchè, ma cosa succede alla coppia?

Belen Rodriguez è apparsa in video in questi ultimi giorni preoccupando i fan, apparendo non poco triste, anzi distrutta. Sempre più frequenti sono le voci di crisi, che parlano di grossi problemi all’interno della coppia e che fanno pensare che i due si siano lasciati. Adesso è arrivata la conferma direttamente dalla showgirl argentina che ha voluto parlare di una crisi del tutto inaspettata, arrivata praticamente dal nulla. Un’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La quarantena per loro è stata davvero difficile, sono dovuti rimanere giorni, settimane, mesi troppo vicini. Nessuna via di fuga, nessuna intimità, niente di positivo che permettesse di pensare ad un modo per risolvere qualunque problema, anche quello più stupido. In queste ore è poi stato pubblicato attraverso una storia, il testo della canzone di Maneskin: Torna a casa, che sembra chiaramente diretto a Stefano. Lui però non ha colto il messaggio ed è rimasto a Napoli. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez, ecco la verità sulla crisi

Belen Rodriguez parla di una discussione avuta nel palazzo di Milano, dovuta allo stress eccessivo ed alla vicinanza che ha creato troppi problemi. La sfuriata ha portato Stefano ad andare a Napoli, da quel momento in poi non ci sono stati più avvicinamenti, si sono totalmente interrotte le comunicazioni nella coppia. Quindi le liti hanno avuto un solo seguito: giorni di totale silenzio ed infine l’annuncio da parte della showgirl.

Quando Stefano è rientrato a Milano, non è andato da Belén, ma a casa dei suoi genitori nel quartiere Isola. Poi non è andato a trovarla, è andato soltanto sabato 23 per salutare Santiago per ritornare a casa dei genitori. Qualcuno lo ha visto anche caricare la sua Mini, prendendo quanto possibile da casa e poi andare in direzione Napoli.

Il video di Belen rivela la sofferenza dopo anni di pettegolezzi e cattiverie nei suoi confronti

Negli scorsi giorni è apparso in rete un video della showgirl dove era evidentemente tanto arrabbiata e amareggiata. La ragazza affermava di essere stanca di leggere articoli su di lei, come fosse una ragazzina in piena adolescenza. Spesso non si tratta nemmeno di notizie vere ma false o travisate.

E’ stanca di leggere illazioni sul suo conto, fa riferimento all’ex Andrea Iannone che è stato incontrato a cena in compagnia del fratello di Belen Jeremias. Facile pensate che i problemi di coppia siano triplicati nel momento in cui i giornali hanno ipotizzato un ritorno di fiamma che ha fatto ingelosire De Martino.