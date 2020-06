Oscar ed Eleonora aggiornamenti: la Rocchini fa un gesto inaspettato per Dalila (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando dell’ipotetico ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora e gli aggiornamenti sono molto interessanti. Poco fa, infatti, sul profilo della Rocchini è apparso un contenuto molto probabilmente riferito alla sorella del suo ex, Dalila.

L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la vicenda esponendosi in prima persona. Questo, però, le è costato una grossa polemica sollevata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La fanciulla, infatti, non ha per nulla gradito i rumors trapelati in questi giorni.

Oscar assente al compleanno della sorella

Molti utenti hanno notato che tra Oscar ed Eleonora è in atto un riavvicinamento. Dalle loro Instagram Stories sono trapelati dei video nei quali i due sembrano insieme. I diretti interessati, però, non si sono mai espressi sulla vicenda. In seguito, nel calderone è stata coinvolta anche Dalila Branzani, sorella di Oscar, che ha avuto una pesantissima lite con la Rocchini. In molti hanno notato che in occasione del compleanno di Dalila, suo fratello non fosse presente all’evento.

La maggior parte dei fan, allora, non ha potuto fare a meno di generare un collegamento. Oscar potrebbe aver disertato la festa di compleanno della sorella in quanto tornato insieme alla Rocchini. Considerando che tra le due dame non scorre buon sangue, il napoletano potrebbe aver scelto di schierarsi dalla parte della sua donna. Ma sarà davvero così?

Aggiornamenti: il gesto di Eleonora

Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito alla storia tra Oscar ed Eleonora, tuttavia, quest’ultima ha compiuto un gesto inaspettato nelle ultime ore. Dopo il compleanno, Dalila ha pubblicato una IG Stories in cui ha detto di aver amato pochi uomini nella sua vita e moltissimi cani che ha incontrato. Ebbene, la stessa Instagram Stories è stata condivisa anche da Eleonora pochissimo tempo dopo.

Questo dettaglio, seppur banale, sta lasciando intendere che tra le due dame potrebbero esserci dei contatti. La sorella di Branzani, inoltre, poco tempo fa ha detto di essere desiderosa di fare una lunga chiacchierata con tutti i fan in modo da mettere a punto alcune vicende. Di cosa vorrà parlare Dalila? Per adesso si è limitata a fare degli annunci lavorativi e legati alle sponsorizzazioni ma, nel corso della giornata, farà sicuramente altri chiarimenti. Oscar, invece, si è chiuso in un rigoroso silenzio sparendo dai social.