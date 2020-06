Massimo Giletti contro Alda D’Eusanio “è stata chiara”

Dura è la reazione di Massimo Giletti contro Alda D’Eusanio, multata in un bar per la mascherina rotta, come sono andate le cose

La vicenda di Alda D’Eusanio e della multa presa in un bar per la mascherina rotta ancora non si placa. Su come sono andate le cose si è discusso molto, e la stessa Alda è stata ospite in diverse trasmissioni per raccontare la sua vicenda. La stessa Alda all’inizio era stata ospite a Italia Sì su Rai1, programma condotto da Marco Liorni.

In quell’occasione aveva raccontato di essere entrata in un bar e di aver tolto la mascherina per consumare. Una volta fuori alcuni agenti l’hanno multata con quattrocento euro. E’ stata anche da Massimo Giletti, nel programma del conduttore Non è L’Arena. Su come ha parlato Giletti della D’Eusanio però non è piaciuto a tutti e una telespettatrice ha avuto da ridire.

Massimo Giletti dice che Alda probabilmente non era lucida

La spettatrice ha detto che la D’Eusanio ha fatto una brutta figura e fa polemica avendo torto. Lei la stimava ma adesso si è dovuta ricredere su Alda. Cosa è veramente accaduto alla D’Eusanio? Secondo Massimo Giletti questa clausura ha messo tutti a dura prova e magari la stanchezza le ha fatto perdere la testa. Il conduttore lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

La spettatrice però ha aggiunto che Giletti così dà il cattivo esempio e così ha scritto al conduttore. La D’Eusanio non è nuova a vicende a dir poco surreali e proprio in questo mese di maggio ha avuto a che fare con un’altra questione. Oltre a quella della mascherina, è stata anche aggredita da un senzatetto senza un motivo preciso.

La D’Eusanio è convinta di aver subìto un’ingiustizia

La D’Eusanio per quanto riguarda la mascherina è convinta di aver subìto un’ingiustizia. Per quanto riguarda l’aggressione invece a parla ci sono le telecamere che mostrano come l’uomo l’abbia insultata per strada. Sulla multa Massimo Giletti si è detto sorpreso per come ha reagito la conduttrice. Il conduttore ha detto di non capire come una donna come lei non ammetta di aver sbagliato.

Dopo essere stata aggredita la D’Eusanio si è ribellata e a I Fatti Vostri ha raccontato la vicenda. Adesso però la conduttrice passerà la stagione estiva con degli amici in un luogo dove c’è un convento. Proprio là potrà rilassarsi e ritrovare la pace fra corpo e spirito.