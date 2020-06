Barbara De Santi innamorata fuori a Ued, colpo di scena: lo amo (FOTO)

Chi segue Uomini e Donne conoscerà benissimo Barbara De Santi. La dama ormai fa parte del parterre da diversi anni anche se dal ritorno della pandemia non è più presente negli studi. Dopo averla vista in collegamento da casa durante il lock-down, la sua presenza al trono over per ora non è stata confermata.

Barbara De Santi, quindi, potrebbe non essere stata richiamata o forse potrebbe essersi innamorata al di fuori. A lasciare tutti con il dubbio è la stessa insegnate dopo aver postato una stories sul suo profilo social. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Barbara De Santi innamorata fuori a UeD

Barbara De Santi da anni ormai è alla ricerca dell’amore vero. Dal ritorno di Uomini e Donne, la dama non ha più partecipato al programma anche se diverse volte si è collegata in video, esprimendo il uso parere su Gemma e altri protagonisti del parterre. All’improvviso, però, è scomparsa e in tanti si stanno chiedendo il perché. Ha forse trovato la sua anima gemella? A quanto pare sembra proprio di si.

Barbara De Santi si è ‘innamorata’. A dichiararlo lei stessa in una stories. L’insegnante lombarda ha perso la testa per un noto conduttore televisivo e si è candidata per incontrarlo. Stiamo parlando di Massimo Giletti, che in una recente intervista ha ammesso di essere alla ricerca della donna perfetta.

La dama di uomini e donne ha preso subito la palla al balzo e ha deciso di candidarsi “adoro come affronta i contenuti e amo la sua testa”, ha dichiarato Barbara. Chissà però se il presentatore de Non è l’Arena è della stessa opinione. (Continua dopo la foto)

La dama del trono over nella bufera

Spesso, Barbara De Santi, è stata travolta dalle polemiche, soprattutto al di fuori di Uomini e donne. Difatti, la dama è molto attiva sul suo profilo Instagram e capita che pubblichi scatti sensuali, scatenando le critiche dei follower. Un episodio simile è successo poche settimane fa dove si è mostrata in un sexy bikini.

Lo scatto condiviso la ritrae in costume, a bordo della sua piscina. Una foto sensuale, accompagnata dalla didascalia «Sole da sola…#stoacasa #estate #barbaradesanti #ripartenza». Insomma, non si è trattato di nulla di strano, se non fosse per un dettaglio che in molti hanno notato. «È evidente che è un fotomontaggio», «Da sola non direi», «è un fotomontaggio, la testa è sproporzionata» .

Barbara De Santi però non si è affatto offesa e ha risposto a tutti con molta gentilezza. Non è nessun fotomontaggio, è un auto scatto e sono realmente sola a casa.