Grande Fratello Vip: due vip smentiscono la loro partecipazione, ma una si candida

Due delle vip che erano state menzionate in queste settimane hanno smentito, mentre una ormai nota showgirl si è candidata per entrare nella Casa di Cinecittà

Grande Fratello Vip: due vip smentiscono la partecipazione al reality

Alfonso Signorini ha condotto la quarta edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa la prima settimana di aprile. Il conduttore ha avuto molte difficoltà, dal doppio appuntamento settimanale all’emergenza legata al Coronavirus che lo ha costretto a condurre da Milano e senza pubblico. Tuttavia, Alfonso è già pronto per la quinta edizione che è già stata confermata.

Infatti, a settembre o al massimo ai primi di ottobre il reality tornerà su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone e Pupo come opinionista. Il direttore di Chi sta mettendo insieme il cast e ha tutta l’estate per poterlo fare. Ha anticipato che due vip famosissimi hanno già firmato il contratto, ma per il resto è tutto top secret. Ebbene, come al solito, nel web e sui giornali è caccia ai concorrenti della quinta edizione e in queste settimane sono stati fatti due nomi in particolare: Cristina Buccino e Michela Quattrociocche.

Entrambe hanno smentito la loro partecipazione. L’attrice lo ha fatto sapere tramite i social: non parteciperà a nessun tipo di reality. Cristina, invece, ha ammesso di essere stata contattata più volte in passato ma di essere stata impegnata in altri progetti. Quest’anno non ha ricevuto nessuna proposta e se dovesse arrivare non sa se accetterebbe perché vorrebbe dedicarsi alla sua azienda.

Francesca Cipriani si candida al GF Vip 5

Se Cristina Buccino e Michela Quattrociocche hanno fatto sapere che non parteciperanno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, un’altra showgirl invece si è apertamente candidata per entrare nel cast. Stiamo parlando di Francesca Cipriani.

Quest’ultima ha iniziato la sua carriera televisiva proprio al Grande Fratello, nel 2006, condotto da Alessia Marcuzzi. Poi ha partecipato a La Pupa e il Secchione e a L’Isola dei Famosi, oltre che a Pomeriggio Cinque e a altri programmi di Barbara D’Urso come opinionista.

A Diva e Donna, la stravagante ex gieffina ha ammesso che il primo amore non si scorda mai, vorrebbe tanto tornare a sedersi sul confessionale e partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I reality le hanno sempre portato fortuna e questa volta spera anche di poter trovare l’amore. Voi che dite? La vorreste vedere nel programma?