Barbara d’Urso replica a Cristiano Malgioglio: “Il Grande Fratello arriverà”

In arrivo tante novità per quanto riguarda il Grande Fratello ”classico”. Barbara d’Urso si è lasciata sfuggire alcuni dettagli sul noto reality in onda su Canale 5 durante la puntata di Live di domenica 31 maggio. Il programma sarebbe dovuto iniziare in primavera ma, a causa dell’emergenza sanitaria, la data di messa in onda è stata posticipata.

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio hanno avuto modo di confrontarsi nel salotto di Live. Inevitabile parlare del Grande Fratello e di quando verrà trasmesso su Canale 5. I due hanno avuto un simpatico dialogo, durante il quale la conduttrice ha confermato indirettamente la partenza del reality.

Barbara d’Urso si lascia sfuggire l’indiscrezione

A Live, precisamente nella puntata andata in onda su Canale 5 domenica 31 maggio, Cristiano Malgioglio ha aperto un simpatico siparietto con Barbara d’Urso. La conduttrice ha ”zittito” l’artista, promettendogli che avrà ampio spazio per esprimere le sue opinioni quando tornerà il Grande Fratello. Barbarella ha quindi confermato l’avvio della nuova stagione del reality, anche se la data non è stata ancora resa nota.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è prolungata più del previsto, facendo slittare la messa in onda della versione Nip. Il reality, vinto dall’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola di Benedetto ha registrato ottimi ascolti, anche se la conduzione di Alfonso Signorini non è stata apprezzata da tutti. In questi giorni, impazzava il gossip che anche l’edizione dei ”non famosi” sarebbe stata condotta dal direttore di ”Chi”.

Alfonso Signorini non condurrà Il Grande Fratello

Il Grande Fratello Nip arriverà – anche se non sappiamo quando – su Canale 5. Lo ha fatto chiaramente intendere Barbara d’Urso nella puntata di Live di domenica 31 maggio. Resta da capire chi ci sarà alla sua conduzione. Alfonso Signorini ha smentito l’indiscrezione che lo vedeva al timone del reality dedicato alle persone ”comuni” con una battuta pungente: ”Famo du risate, qualcuno avvisi chi ha lanciato la clamorosa notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle frontiere dello spirito”.

Visto che il direttore del settimanale Chi non condurrà il Grande Fratello Nip, l’ipotesi più accreditata è quella che vede ancora una volta Barbara d’Urso sotto i riflettori. La diretta interessata, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni. Pare invece che Alfonso Signorini voglia replicare l’avventura di presentatore: il giornalista ed opinionista sarà infatti alla conduzione della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, salvo cambi di palinsesto dell’ultimo minuto, aprirà i battenti in autunno.