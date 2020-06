Luciana Littizzetto petizione contro la comica “Fuori dalla Rai, non fa ridere”

Meluzzi lancia un appello contro Luciana Littizzetto, il noto medico dice che deve andare fuori dalla Rai perché non fa ridere nessuno

E’ duro scontro fra Alessandro Meluzzi e la Littizzetto. Per l’ennesima volta il noto medico dice la sua nei confronti della comica e conduttrice e lancia un appello per farla andare fuori dalla Rai. Non è la prima volta che Alessandro Meluzzi si scaglia contro la conduttrice piemontese e lo ha fatto di nuovo.

Stavolta ha veramente lanciato un appello sui social, una sorta di petizione, per mandarla via dalla rete nazionale. Meluzzi ha commentato le battute della Littizzetto povere di spirito e senza alcun senso. Anche in occasione del festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e da Luciana Meluzzi aveva fatto sentire la sua protesta. Il medico ha definito la conduttrice oltre che orrenda anche poco spiritosa.

Luciana Littizzetto e l’appello di Meluzzi per mandarla via dalla Rai

Su Fazio il dottore ha detto che ha una faccia di gomma e che entrambi costano al popolo italiano svariati milioni di euro. Il professore aveva inveito contro la conduttrice anche lo scorso anno, quando la Littizzetto ha lanciato un appello per fare sbarcare i clandestini della Open Arms.

Per la cronaca, Luciana possiede 22 case e un impero immobiliare e qualcuno si era chiesto se magari molti dei clandestini li avrebbe presi in casa. Di recente il professore Meluzzi ha gridato allo scandalo contro Luciana Littizzetto, ma durante una diretta social ha anche puntato il dito contro Fabio Fazio. E non solo, si è scagliato anche contro il dottor Burioni.

La Littizzetto possiede un patrimonio immobiliare

La Littizzetto possiede dunque un impero immobiliare e questo lo ha ottenuto facendo battute che secondo Meluzzi non sono divertenti. Intervistato a Non è la radio Meluzzi ha preso le parti di Montagnier e Tarro e ha accusato Burioni di cambiare continuamente casacca. Il professore ha anche detto che dire che Burioni è la scienza è come scagliarsi sulla Croce Rossa.

Meluzzi ha definito Burioni uno dei personaggi più incredibili della comicità italiana. Secondo lui ha detto cose tra di loro completamente opposte e nel giro di pochi minuti. Per le cose dette si è anche vantato e alla fine invece non è vero nulla. Per Meluzzi Fazio e la Littizzetto potrebbero comporre un trio unico di comicità, come quello composto da Lopez, Solenghi e Marchesini.