Morgan contro Asia Argento: ”Mi picchiava durante il sonno”

Intervistato da Huffingtonpost, Morgan ha rilasciato dichiarazioni forti sulla ex Asia Argento e non solo. L’artista ha anche parlato della sua attuale compagna Angelica che, dopo la quarantena imposta dal lockdown non ha più visto. L’ex frontman dei Bluvertigo ipotizza che Angelica sia stata sottoposta a qualche strano trattamento, visto che si è sempre negata senza motivo.

Dunque, un fiume in piena Morgan che, per l’ennesima volta, torna a parlare di Asia Argento e della sua famiglia. Castoldi ha dichiarato che Asia lo picchiava durante il sonno, tanto al risveglio aveva ancora i segni dei pugni ricevuti.

Morgan parla della sua compagna Angelica

Nella sua lunga intervista, Morgan ha raccontato la sua quarantena, periodo nel quale si sentiva schiavizzato. Dopo aver lasciato Alessandra, dalla quale ha avuto la piccola Maria Eco, l’artista si è legato ad Angelica Schiatti. Dopo un periodo bellissimo, tra i due sembrano esserci problemi.

Morgan ha dichiarato infatti che la sua compagna si è allontanata senza apparente motivo e che continua a negarsi. L’artista ha poi ipotizzato che la Schiatti abbia fatto qualche trattamento psichiatrico, visto che è completamente cambiata ed apatica. Il cantante ha poi aggiunto che non ha potuto incontrare Angelica perché non gli è stato permesso, il che lo ha convinto ancora di più della sua ipotesi. Tuttavia, Morgan è al settimo cielo per la nascita della terza figlia, con la quale ha riscoperto la gioia di essere padre.

Asia Argento accusata da Castoldi

Non sono mancati i racconti sulla ex Asia Argento, con la quale Morgan ha avuto una lunga e turbolenta storia d’amore. Il cantante ha risposto alle accuse sulla sua mancata presenza alla nascita di Anna Lou. Castoldi si è giustificato dicendo di quanto fosse ”pericolosa” la sua ex.

Nella sua lunga intervista, l’artista si è lasciato andare ad affermazioni piuttosto forti, rivelando che Asia l’avrebbe picchiato durante il sonno. Ha poi ricordato di essere sempre stato presente per la figlia e di aver contribuito economicamente per il suo mantenimento.

Morgan si è quindi scagliato anche contro la famiglia di Asia Argento che, secondo la sua versione, si sarebbe messa di mezzo, contribuendo alla fine della relazione, una relazione che – sebbene turbolenta – Morgan definisce bella e creativa, profonda anche dal punto di vista culturale. Inoltre, l’artista ha accennato ad un suo possibile ritorno come giudice a X factor: ”Mi piacerebbe molto”, ha ammesso, aggiungendo di aver dato molto al talent.