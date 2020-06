Tempesta d’amore, trame 8-12 giugno 2020: Annabelle scagionata

Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dall’8 al 12 giugno 2020, Nadja inizierà a creare i primi problemi. La ragazza, arrivata per acconsentire alla proposta di matrimonio con Tim, è stata respinta. Una scelta che la deluderà nel profondo, tanto da pensare ad un piano per conquistare il cuore di Saalfeld. Christoph invece scoprirà, suo malgrado, che Annabelle è riuscita ad uscire dalla clinica psichiatrica.

Christoph proverà a cercare di mediare con il nuovo tutore legale di Annabelle, dopo che il tribunale opterà per la sospensione della sua custodia. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Michael si renderà conto della sua dipendenza e proverà a fare pace con Natasha.

Tempesta d’amore, spoiler dall’8 al 12 giugno 2020

Nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4 la settimana prossima, Tim si farà incantare dalle parole di Nadja e le proporrà di rimanere in hotel. Franzi andrà su tutte le furie quando verrà a sapere della cosa. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore, Natascha accetterà di aiutare Michael, anche se i suoi metodi non funzioneranno.

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d’amore, Paul sarà sul punto di trasferirsi a Monaco per accettare la proposta di lavoro come fisioterapista, senza immaginare che ci sia qualcosa di poco chiaro sotto. Il Fürstenhof intero verrà sconvolto dal ritorno di Annabelle, che verrà scagionata. A quel punto, Christoph, Werner e Robert penseranno ad un modo per toglierla di torno.

Tim vicino a Nadja

Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Tim non saprà come fare con Nadja. Anche se non vuole ferire i suoi sentimenti, è necessario un chiarimento. Il giovane verrà però a sapere che la ragazza è stata assunta al Fürstenhof. Jessica verrà messa con le spalle al muro e dovrà per forza fornire una spiegazione, mentre Christoph indagherà sul rilascio di Annabelle.

L’albergatore penserà che la figliastra sia riuscita a scampare alla clinica psichiatrica corrompendo il dottor Borg. Christoph si precipiterà dal medico, ma avrà una sgradita sorpresa, visto che si vedrà puntare una pistola. Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 dall’8 al 12 giugno, Tim parlerà a cuore aperto a Franzi, dicendole di amarla e di non preoccuparsi per la presenza di Nadja. La ragazza proverà a fidarsi, ma terrà d’occhio la rivale in amore. Linda invece verrà sorpresa dall’invito di Andrè… sarà la volta buona? Non resta che vedere le puntate dell’amata soap opera.