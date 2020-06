Licia Nunez ex concorrente del GF Vip, il suo post non lascia dubbi “Un passo alla volta…”

E’ pronta a ripartire Licia Nunez pugno, dopo il GF Vip e la quarantena l’attrice volta pagina e lascia perdere le critiche

Chiacchierata e discussa dentro la casa del GF Vip, Licia Nunez è stata una delle protagoniste più interessanti della quarta edizione del reality. La bella e affascinante attrice torna a far parlare di sé e lo fa pubblicando un post recente sul proprio profilo Instagram. La Nunez ha detto di essere pronta a ripartire dopo l’isolamento per l’emergenza Coronavirus e annulla le critiche che ci sono state verso di lei.

Nel post l’attrice dice parole di grande significato, che fanno capire quanto abbia veramente voglia di ripartire dopo il reality. Per la Nunez quella nella casa più spiata d’Italia è stata l’esperienza più bella che ha vissuto finora. Licia si è fatta conoscere e ha fatto vedere agli spettatori le sue qualità, nonostante non siano mancate le litigate.

Licia Nunez pronta per ripartire

Apparentemente calma e tranquilla, la Nunez si è rivelata un vero vulcano, una donna energica e piena di grinta. Attrice di successo, adesso è pronta per dare il meglio di se stessa e partecipare a nuovi progetti. Nella casa Licia ha avuto qualche problema con Antonella Elia, con la quale il rapporto si è incrinato.

All’inizio le due donne erano partite come se fossero due grandi amiche, ma poi qualcosa si è rotto. Dalla rottura con la Elia anche per la Nunez non è stato facile andare avanti, e infatti è stata poi bocciata dal pubblico al televoto. Dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’attrice ha dovuto affrontare la quarantena per l’emergenza coronavirus, come è stato per tutti.

La Nunez su Instagram esterna il suo momento di vita

Ma la Nunez in questo periodo non si è fermata e ha comunicato con i suoi fan con tante dirette su Instagram. L’ex protagonista della serie tv “Le tre rose di Eva” ha anche lanciato delle frecciatine a qualche concorrente che come lei è stato nella casa. Ha anche detto che Pago è stato condizionato nel suo percorso dall’ingresso di Serena Enardu nel reality.

Questa sua affermazione ha scatenato molte critiche verso la Nunez, che ha comunque ribadito che per lei è stato così. Di recente ha anche postato qualcosa sul suo profilo Instagram in cui ha condiviso con i fan le sue prospettive, ma farà un passo alla volta.