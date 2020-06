Liberi tutti anticipazioni 6 giugno 2020: Michele avrà strane visite

La mostra organizzata da Nicoletta riserverà inaspettati risvolti. Come raccontano le anticipazioni della quanta puntata di Liberi tutti, in onda su Rai 3 il 6 giugno, Michele sarà costretto a rimanere nella sua stanza. Nonostante ciò, diverse persone gli faranno visita e alcune di esse lo sorprenderanno decisamente. Chi incontrerà? Non resta che attendere la puntata di sabato prossimo per scoprire tutti i dettagli.

Dove rivedere Liberi tutti

Liberi Tutti è una comedy con protagonista Giorgio Tirabassi. La produzione ha curato nei minimi dettagli tutti i particolari, con grande attenzione all’ambientazione, ai vestiti e al suono. Il prodotto è decisamente innovativo ed originale, motivo per cui ha riscosso il successo del pubblico Rai. Tutte le puntate si possono rivedere accedendo a Rai Play.