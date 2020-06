Amici, ex ballerino: ‘Io escluso dalla tv’, poi rivela: ‘Sono stato con diversi concorrenti del talent, sia ballerini che cantanti’

Un ex ballerino del programma ha fatto delle rivelazioni scioccanti in una recente intervista. Ecco di che cosa si tratta

Amici, Valerio Pino torna a dare scandalo: ‘Io escluso da Mediaset’

Chi segue Amici di Maria De Filippi da tanti anni conosce perfettamente Valerio Pino. Quest’ultimo è arrivato nel programma molti anni fa come ballerino professionista e ha conquistato il pubblico per la sua bellezza e per il suo carattere forte e deciso. Tuttavia, ha iniziato in breve tempo a dare problemi agli addetti ai lavori e quindi è stato allontanato.

Ad oggi il ballerino continua a far parlare di sé e a dare scandalo. Prima ha rivelato di aver avuto rapporti intimi negli spogliatoi e nei bagni della scuola con diversi ballerini concorrenti del talent. Poi ha confessato il suo amore a Enrico Papi. Per non parlare dell’atteggiamento che ha sui social, sempre molto provocante.

In una recente intervista a TvLo Valerio ha confessato di essere stato escluso da Mediaset. Dal momento che ha detto cose scomode, le porte dell’azienda per lui sono chiuse. Non può nemmeno fare il coreografo perché anche lì servono spinte e conoscenze. Valerio ha anche criticato molto la tv.

Le critiche alla tv e la confessione shock: ‘Sono stato con ballerini e cantanti di Amici’

Valerio si è scagliato contro volti noti della tv. Ha criticato in particolare Belen Rodriguez e Aida Yespica, “queste latino americane che sono strapagate, vengono considerate artiste e invece di sostanza non c’è nulla“. Non solo, ma è stato molto duro anche nei confronti di Alfonso Signorini, colpevole di non essere riuscito a fare più del 20% di share con un programma come il GF Vip. Scandaloso, secondo lui, quando in altri Paesi ci sono cifre superiori al 30%.

Ovviamente, Valerio ha anche ripreso il discorso dell’essere gay in tv. Secondo lui “se non sei gay è meglio”. Infatti, molti vengono esclusi oppure tacciono sulla loro sessualità per poter continuare a lavorare. Ma ecco che poi ha deciso di rispondere alla domanda che tutti si pongono: con chi è stato ad Amici?

L’ha detto più volte con l’intento di creare scandalo in passato, ma non ha mai fatto i nomi di questi concorrenti con i quali avrebbe avuto rapporti nei bagni della scuola. Anche in questa occasione non ha fatto nomi, ma ha dato qualche dettaglio in più. Ricorda con affetto quei “cuccioli” con i quali è stato: sono 3 ballerini e 2 cantanti, almeno.