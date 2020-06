Barbara D’Urso conferma: ‘Il mio Grande Fratello arriverà’

La conduttrice ha confermato la versione di Alfonso Signorini, il quale ha smentito di aver rubato il programma a Barbara D’Urso. Ecco tutti i dettagli

Barbara D’Urso conferma la versione di Alfonso Signorini: il GF ci sarà

Alcuni giorni fa Davide Maggio ha dato la notizia shock che Alfonso Signorini avrebbe condotto ben tre programmi in autunno, ovvero il Grande Fratello Vip, il Grande Fratello (versione affidata da due anni a Barbara D’Urso) e un talk show la domenica pomeriggio in contrapposizione a Domenica In.

Tuttavia, il conduttore si è affrettato a smentire la notizia facendosi della grosse risate sui social. La questione è apparsa alquanto strana, però. Infatti, il giornalista è noto per la sua affidabilità, per non dare mai notizie false o a caso ma per essere sempre ben informato su quello che succede in tv. Come mai ha dato una notizia falsa questa volta? Come stanno davvero le cose?

Ad aggiungersi a questa storia è stata poi Barbara D’Urso. Se la notizia di Maggio fosse vera, Alfonso Signorini ruberebbe il programma alla conduttrice, ma lei stessa ha dato qualche dettaglio in più e l’ha fatto in diretta a Live – Non è la D’Urso domenica sera. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto.

Il Grande Fratello con Barbara D’Urso ci sarà

Ebbene, domenica sera in diretta a Live, Barbara D’Urso durante una conversazione con Cristiano Malgioglio ha detto all’improvviso: “per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà! Arriverà!“. L’espressione della conduttrice alla telecamera ha fatto pensare che questa fosse una frecciatina alle dichiarazioni di Davide Maggio.

Insomma, Barbara D’Urso ha praticamente ammesso che condurrà di nuovo la sua versione (a metà tra il nip e il vip) del Grande Fratello anche se ancora non si sa quando. Quello che è certo è che ci sarà lei alla conduzione e che al suo fianco, nel ruolo di opinionista, ci sarà di nuovo Cristiano Malgioglio.

Nel web e sui social, tuttavia, rimane una certa titubanza. Davide Maggio continua a sostenere che la sua notizia è vera e che più volte si è trovato davanti a vip che hanno smentito inutilmente. In questo caso, però, bisogna solo aspettare ancora un po’ e vedere che cosa succederà davvero nel palinsesto Mediaset. Voi che cosa ne pensate?