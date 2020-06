Emma Marrone, arriva la dedica d’amore: “Per te mi getterei nel fuoco” [FOTO]

View this post on Instagram

Mia piccola @francisavini Buon compleanno! Sei come una sorella per me. La mia migliore amica anche quando litighiamo a morte. Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male. Sei il mio super Boss. Fai le tagliatelle più buone del mondo. Per me ti getteresti nel fuoco. Anche io per te lo farei. Sempre a prescindere. Il destino ci ha fatto incontrare .. ma siamo rimaste unite in tutti questi anni perché entrambe sappiamo ingoiare i bocconi amari e sappiamo trovare la forza per combattere. Resteremo per sempre così. Fianco a fianco. A guardare il cielo. Che a fare le stelle ci pensiamo noi. Ma tu sei il sole. Della mia vita. Per sempre.❤️