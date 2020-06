Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo vicini: likes sibellini sul profilo della cantante

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Da qualche giorno non si parla altro della possibile nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E se la famiglia della soubrette argentina si è schierata dalla parte di quest’ultima, il ballerino napoletano è tornato a mettere dei likes alle foto di Emma Marrone. Al momento non è chiaro cosa stia accadendo all’interno della coppia, la cosa certa è che tra loro è successa una cosa grave.

Di recente la conduttrice di Tu si que vales ha realizzato una clip su Instagram sfogandosi con i follower e ammettendo che tra lei e il padre di suo figlio Santiago stanno attraversando un periodo difficile. Anche stavolta, genitori e fratelli della modella hanno preso le sue difese scagliandosi contro il presentatore di Made in Sud.

La famiglia si schiera dalla parte di Belen Rodriguez

Lontana da Stefano De Martino, in questi giorni difficili Belen Rodriguez può contare della vicinanza del fratello Jeremias, ma anche della madre Veronica Cozzani e il suo caro amico Mattia Ferrari, apparso ultimamente nelle Stories IG della modella.

“Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”, ha scritto la professionista argentina sul noto social network. Una situazione che quest’ultima ha vissuto qualche anno fa quando lei e il ballerino partenopeo si erano lasciati per la prima volta.

I likes di Stefano De Martino ad Emma Marrone

E se Belen Rodriguez ha avuto un inaspettato sfogo su Instagram, svelando cosa sta accadendo tra lei e il marito, Stefano de Martino ha deciso di mantenere il silenzio sulla vicenda. Ma nelle ultime ore il conduttore che al momento è a Napoli per registrare Made in Sud ha riacceso il gossip.

Infatti, di recente il professionista Rai si è reso protagonista di un gesto nei confronti della sua ex Emma Marrone. Sull’account IG dell’artista salentina sono magicamente apparsi numerosi likes del danzatore. Per caso tra loro è in corso un riavvicinamento. Ricordiamo che i due si erano lasciato nel 2012 quando lui conobbe la modella argentina nello studio di Amici di Maria De Filippi.