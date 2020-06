Anna Tatangelo in dolce compagnia, l’ex di Gigi D’Alessio di nuovo felice: spunta un uomo (FOTO)

Anna Tatangelo dopo la separazione da Gigi D’Alesiso sembra essere tornata a sorridere. La cantante in questi ultimi tempi è molto attiva sui suoi social.Infatti, ogni giorno posta contenuti diversi tra post e stories in cui mostra la sua vita quotidiana. Di recente è tornata anche a lavorare in studio, dove ha registrato un nuovo disco che uscirà a breve.

Come detto in precedenza, l’artista sembra molto serena e appagata, forse perché circondata dall’affetto dei familiari e di suo figlio. Cosa che si vede nelle ultime stories caricate di recente, c’è anche la speranza di un giovane ragazzo che ha lasciato tutti perplessi.

Anna Tatangelo insieme a suo fratello

Anna Tatangelo sembra aver accantonato definitivamente la storia con Gigi D’Alessio. Un amore durato più di 10 anni dalla quale è nato anche un bambino. L’artista durante la quarantena è rimasta a casa pensando, al suo futuro lavorativo al nuovo disco e ai tanti progetti. Di recente, la cantante di Sora è tornata dalla sua famiglia e in alcune immagini è apparsa in compagnia di un uomo poco conosciuto. Tale presenza ha scatenato la curiosità dei fan che si stanno chiedendo da ore chi sia.

Si chiama Giuseppe ed è semplicemente suo fratello. Anna Tatangelo e il giovane se non compaiono molto spesso insieme sono legatissimi e guardandoli con attenzione si somigliato tanto. Lui è papà di un bellissimo bambino di due anni e ha una una compagna. La famiglia di Anna, nonostante la sua notorietà, è riuscita a mantenere negli anni grande riserbo supportando le scelte della ragazza. Infatti, sopratutto in questo delicato momento la sua famiglia le sta molto accanto. (Continua dopo la foto)

Il motivo della rottura con Gigi D’Alessio

Quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono messi insieme lei era poco più che una ragazzina. Con il suo Gigi, la donna ha condiviso tanti successi ma anche dolori. All’inizio della relazione l’astista ha subito molte critiche tanto da essere considerata quasi come una rovina famiglie. D’Alessio, infatti all’epoca era sposato con Carmela Barbarato.

Per adesso, il motivo della loro rottura resta ancora un mistero anche se secondo Nuovo, dietro la loro separazione c’è ancora Carmela. Anna era intenzionata a sposarsi e avrebbe voluto farlo in chiesa. Per questo avrebbe chiesto più volte a D’Alessio di annullare le precedenti nozze con la ex moglie e quest’ultimo non se la sarebbe sentita.