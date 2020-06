Enzo Capo beccato in compagnia di una ragazza molto giovane: lo scatto non mente (FOTO)

Dopo aver annunciato la rottura con Pamela Barretta, Enzo Capo ha cominciato a darsi alla pazza gioia facendo sorgere dei rumors in merito a sue ipotetiche frequentazioni con una ragazza più giovane. Il protagonista ha cominciato a registrare una serie di video nei quali è sempre apparso in buona compagnia.

Lui, però, ci ha sempre tenuto a ribadire di non aver conosciuto nessuna donna in questo periodo. Tuttavia, anche nel caso in cui dovesse decidere di uscire con qualcuna, si reputa single, pertanto, può fare esattamente ciò che ritiene più opportuno. Sul web, però, è spuntata una foto che sembrerebbe compromettere seriamente tutte le sue ultime versione.

La segnalazione su Enzo Capo e una ragazza

In questi giorni, sul web si sta sviluppando una forte polemica tra Enzo Capo e Pamela Barretta a causa di una ragazza molto giovane che avrebbe insultato la dama di Uomini e Donne. La protagonista di questo gossip ha dato della vecchia all’ex del napoletano facendo nascere una grande polemica. A gettare benzina sul fuoco nelle ultime ore è stata una foto di Enzo nella quale si vede lui in primo piano. Dal riflesso delle sue lenti da sole, però, si intravede una fanciulla giovanissima.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha condiviso lo scatto e ha messo la pulce nell’orecchio di tutti gli utenti del web. Quest’immagine, dunque, sembrerebbe confermare i rumors inerenti al fatto che Capo potrebbe essere alle prese con la conoscenza di una donna molto giovane. Lui stesso sui social si è divertito a prendere in giro gli haters chiedendo loro il motivo di tanto astio nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)

La reazione di Enzo e di Pamela

Con fare molto provocatorio, il protagonista ha esortato le persone a godersi al vita e a pensare di meno a queste sciocchezze. La Barretta, dal canto suo, crede che Enzo Capo possa aver cominciato a frequentare questa ragazza più giovane mentre le cose con lei non erano ancora chiuse definitivamente.

Questo, naturalmente, è un dubbio privo di fondamento certo al momento. Enzo, dal canto suo, sta cercando di ignorare tutte le voci e i pettegolezzi sul suo conto e si sta godendo la vita insieme ai suoi amici. Poco fa, ad esempio, invece di rispondere a questo nuovo rumors, ha pubblicato dei video in cui è sul Lungomare di Napoli intento a mangiare un’ottima pasta ai frutti di mare