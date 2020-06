Mara Venier aggiornamenti dopo l’incidente, i risultati di tac e radiografie: “Mi è arrivato il crollo” (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Domenica In avranno avuto modo di vedere, ieri Mara Venier è andata in onda nonostante il brutto incidente, mentre adesso sono spuntati gli aggiornamenti . La conduttrice ha pubblicato un post e delle Instagram Stories in cui ha parlato di quello che le è accaduto.

Per integrare maggiormente l’argomento, poi, la protagonista ha rilasciato ance un’intervista a “Io e Te” in cui ha spiegato nel dettaglio le sue condizioni di salute. Iniziamo subito con il dire che si è fratturata un piede. Vediamo quali sono le ulteriori conseguenze della caduta.

Aggiornamenti sulla tac e la radiografia

Mara Venier ha voluto fare degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute dopo l’incidente. La donna, infatti, ha condotto l’ultima puntata del programma domenicale con un piede fasciato, senza neppure conoscere la vera entità del danno. Subito dopo la messa in onda, però, la conduttrice si è recata in ospedale per effettuare una tac e delle radiografie. Gli esiti hanno rassicurato la Venier in merito alle sue condizioni cerebrali. Alla testa, infatti, non è accaduto nulla.

Il problema più serio riguarda il piede. La donna, infatti, ha avuto una frattura al piede sinistro ed è stata ingessata fino al gambaletto. Nel corso dell’intervista, la presentatrice ha spiegato di aver trascorso una giornata e una nottata infernali a causa del forte dolore. In un primo momento, ha provato a reagire con forza e tenacia. Successivamente, però, ha avuto un vero e proprio crollo.

Riposo per Mara Venier dopo l’incidente

Adesso, Mara Venier si trova a casa sua ed è costretta ad un riposo forzato a seguito dell’incidente. Su Instagram, infatti, ha voluto rassicurare tutte le persone che la seguono e che le hanno mostrato il loro affetto e la loro vicinanza e poi ha dato qualche ulteriore aggiornamento. In particolar modo, ha spiegato che il dottore le ha consigliato un riposo assoluto di 25 giorni, durante i quali non dovrà affatto poggiare il piede a terra o sforzarlo.

Lunedì prossimo, però, avrà una nuova visita durante la quale si potrà valutare anche l’ipotesi di rimozione del gesso e di sostituirlo con un tutore. Ad ogni modo, questa è un’ipotesi che verrà varata in un secondo momento. Per adesso zia Mara deve rimanere assolutamente immobile, possibilmente con la gamba sollevata, così come nel suo ultimo post.