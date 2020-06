Eliana Michelazzo al GF VIP? Lei risponde su Instagram: “Dicono questo…” (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando dell’ipotesi di vedere al GF VIP sia Pamela Prati sia la sua rivale Eliana Michelazzo. La prima ha rilasciato un’intervista in cui ha annunciato che le farebbe piacere prendere nuovamente parte al reality show.

Per quanto riguarda la seconda, invece, la risposta è arrivata attraverso i canali social. Mentre Eliana era intenta a rispondere alle varie domande dei fan, è spuntata anche quella sul Grande Fratello VIP. Come avrà risposto la protagonista? Vediamo tutti i dettagli.

Pamela e Eliana al GF VIP?

Uno volta trascorso un anno dal Pamela Prati gate, la showgirl ed Eliana Michelazzo potrebbero addirittura approdare al GF VIP. Le due dame, che un tempo erano amiche, si sono trovate su due fronti opposti nel momento in cui le cose hanno cominciato a mettersi male. Pertanto, sarebbe davvero interessante assistere ad una convivenza forzata tra le due dame. Ma questo avverrà sul serio? La Prati si è limitata a dire che gradirebbe parecchio prendere nuovamente parte al reality show in modo da riscattarsi della precedente occasione.

All’epoca, infatti, non era predisposta a mettersi in gioco sul serio. Questo fu il motivo per il quale interruppe in anticipo la sua partecipazione. Ad ogni modo, anche la Michelazzo è intervenuta sulla questione in seguito alla domanda da un fan. La persona in questione le ha chiesto esplicitamente di rivelare se avesse o meno l’intenzione di partecipare al reality show.

La risposta della Michelazzo

Eliana Michelazzo ha risposto in modo alquanto ironico alla domanda inerente la sua ipotetica partecipazione al GF VIP. Nello specifico, ha ribadito di sentirsi troppo plagiata per poter dare una risposta specifica in questo momento. Ad ogni modo, voci di popolo dicono che ci siano alte probabilità di vederla nel reality show. Per il momento, quindi, la protagonista sta vagliando questa ipotesi, che tuttavia non è ancora certa.

Nel corso del botta e risposta con i fan, Eliana ha risposto anche ad altre questioni. La donna, ad esempio, ha fatto riferimento al suo lavoro. Una volta appianati tutti i problemi economici sorti con il Pamela Prati gate, la protagonista ha potuto riaprire la sua agenzia, pertanto, sta continuando a svolgere ciò che faceva prima. Inoltre, ha anche aggiunto che presto ci saranno delle interessanti novità in merito al suo lavoro.