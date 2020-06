Justine Mattera vergognosamente insultata per la foto in lingerie: “Non lo farei mai con uno scheletro” [FOTO]

Justine Mattera e la foto in intimo

In questi ultimi anni Justine Mattera ha abituato il suo pubblico social con dei contenuti sensuali. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram seguito da oltre 400 mila follower, la soubrette americana da spazio alla sua arte seduttiva. Gran parte del popolo del web apprezza moltissimo le sue iniziative, tuttavia ci sono i soliti leoni da tastiera che non perdono tempo a criticarla.

Qualche ora fa, ad esempio, la 49enne che è arrivata in Italia come sosia di Marilyn Monroe ha pubblicato una foto che la ritrae con un completo intimo. Fin qui nulla di anormale visto che è una pratica che fa spesso. Alcuni internauti non hanno particolarmente apprezzato la fisicità scolpita dell’ex moglie di Paolo Limiti, frutto di un’alimentazione sana e soprattutto di tanto sport.

Le critiche per la sua magrezza e poca femminilità

Secondo gli haters, la foto in lingerie di Justine Mattera non ha nulla di femminile, anzi. Per loro è troppo magra e addirittura le hanno criticato la posizione dell’ombelico. Sotto lo scatto in questione in pochissimo tempo sono spuntati dei commenti denigratori nei confronti della showgirl americana, spingendosi oltre con i termini e offendendola gratuitamente.

Ma la diretta interessata, come spesso accade, non è rimasta a guardare replicando a tono alle critiche ricevute su Instagram. Gran parte di tali commenti arrivano da profili fake che hanno lo scopo di provocare ed umiliare i personaggi del mondo dello spettacolo. (Continua dopo il post)

Justine Mattera paragonata ad uno scheletro: la sua replica

Sotto la foto Instagram che mostra la bella Justine Mattera con un completino intimo sono apparsi decine di commenti al vetriolo. Degli haters le hanno puntato il dito contro dicendo che fa davvero impressione con quel ventre piatto e quella spiccata magrezza. Addirittura c’è chi l’ha paragonata ad uno scheletro e di conseguenza non farebbe mai se**o con lei.

La soubrette statunitense ha replicato in questo modo: “Meno male, le tue foto sono terrificanti“, il tutto corredato da cuoricini, faccine e l’emoji di un fantasma. Per fortuna sotto il post della 49enne non c’erano solo critiche, ma anche tanti mi piace e complimenti da parte dei veri seguaci della modella italo-americana. Ecco il botta e risposta tra Justine e i detrattori: