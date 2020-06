Il Pradiso delle signore trama replica 3 giugno: Riccardo perde il controllo

Nella puntata del Paradiso delle signore di mercoledì 3 giugno vedremo che Nicoletta partirà definitivamente per Bari. Di questo sarà devastato Riccardo, il quale riverserà nell’alcol i suoi dispiaceri.

Al grande magazzino, intanto, urge trovare una nuova commessa e la scelta potrebbe ricadere su di una ragazza molto stimata da Agnese. In casa Cattaneo si respirerà un clima davvero teso. L’arrivo di una lettera di Federico, però, rasserenerà l’animo di Silvia.

Riccardo si ubriaca al Paradiso delle signore

La partenza di Nicoletta lascerà un vuoto incolmabile in molti dei protagonisti della soap opera. Il 3 giugno, al Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si metterà alla ricerca di una nuova venere che possa sostituire quella uscente. Agnese, allora, deciderà di proporre Maria Puglisi, ragazza molto stimata da lei. La persona più sofferente per la partenza della giovane, però, sarà Riccardo. Il protagonista non riuscirà a darsi pace e andrà in caffetteria per annegare i suoi dispiaceri nell’alcol.

Adelaide sarà molto in pena per il nipote non vedendolo tornare a casa per la notte. Nel frattempo, Angela avrà modo di confrontarsi con il Guarnieri e, notando il suo stato alquanto alterato, deciderà di non servirgli più alcolici onde evitare che possa commettere qualche sciocchezza. Questa scelta, naturalmente, farà infuriare ancor di più il ragazzo. Quest’ultimo, proprio non riuscirà a rassegnarsi e sfogherà la sua rabbia sulla Barbieri.

Spoiler 3 giugno: buone notizie da Federico

Anche Silvia sarà molto provata per l’assenza di Nicoletta. La donna, inoltre, soffrirà anche molto per la lontananza di Federico. Il ragazzo si trova a svolgere il militare, ma deciderà di mettersi in contatto con la famiglia per dare loro una bella notizia. Nella puntata del 3 giugno del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che casa Cattaneo arriverà una lettera del ragazzo, nel quale è annunciato il suo ritorno. In occasione delle festività natalizie, Federico riuscirà a sfruttare un congedo per tornare dalla sua famiglia.

Tale notizia solleverà il morale di Silvia. Riccardo, invece, deciderà di compiere un ultimo gesto estremo allo scopo di mettersi in contatto con la sua amata. Ci riuscirà? Infine, al grande magazzino tutte le veneri cominceranno a risentire moltissimo dell’assenza di una collaboratrice. Maria Puglisi sembrerà la persona ideale per ricoprire la carica vacante. Riuscirà a conquistarsi anche la fiducia del direttore dello shopping center? Lo scopriremo molto presto.