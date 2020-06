Alba Parietti criticata sui social, il suo look non piace (Foto)

Alba Parietti è tra le conduttrici ed opinioniste più note in Italia. Negli anni Ottanta, è stata anche un’attrice che ha fatto perdere la testa a tantissimi uomini italiani. Oggi la donna ha una carriera più tranquilla. Il suo ruolo principale è quello di opinionista in diverse trasmissioni televisive dove non ha mancato di creare diverse polemiche.

Alba Parietti, quindi, è molto amata ma altrettanto criticata. Lo è stata in occasione della scomparsa di Ezio Bosso, suo grande amico. Lo è stata per le affermazioni giudicate “razziste” all’interno dei talk politici e lo è, anche, per il suo modo di vestire. Proprio questo è accaduto nelle ultime ore. Un look definito troppo audace è stato duramente preso di mira.

Alba Parietti, look inadeguato

È stato bollato come inadeguato il look che Alba Parietti ha postato, poche ore fa, su Instagram. Una foto che la mostrava intenta ad accarezzare il cane poco prima di uscire per fare una passeggiata che lei stessa definisce come mattutina. Qualcosa, però, non è stato apprezzato dai fans. Un outfit giudicato troppo azzardato dai più specie considerato che Alba Parietti ha, ormai, una certa età e dovrebbe un po’ contenersi nel modo di vestire.

Sono quasi 59 le primavere di Alba Parietti che, a dire dei più, non potrebbe permettersi più di andare in giro vestita in maniera troppo audace. Pantaloncini corti, anzi cortissimi, che vengono coperti completamente dalla maglietta lunga. Gambe in bella mostra e stivaletti neri corti e molto sportivi. A chiudere il quadro un sorriso smagliante e un fisico in piena forma.

Una pioggia di critiche

Nonostante stia davvero bene, Alba Parietti è stata duramente attaccata per la scelta di questo abbigliamento. I followers l’hanno duramente attaccata sui social definendolo inadeguato rispetto alla sua età. Un abbigliamento più consono, insomma, sarebbe stato apprezzato di più. Ma quello dell’outfit non è il solo motivo per cui la donna è stata attaccata. Risale a pochi giorni fa, infatti, il pesante attacco inerente la perdita di un suo caro amico, il maestro Ezio Bosso.

Alba Parietti è stata molto scossa da questa scomparsa. Il legame con Bosso era molto profondo e pare anche che tra i due ci fosse stato anche l’amore in passato. C’è chi, però, l’ha accusata di ricercare la popolarità anche approfittando della scomparsa dell’amico, accusa davvero molto pesante e grave a cui la donna ha risposto rimandando al mittente tutte le accuse.