Grave lutto per l’influencer Ashley Stock, la figlia di 3 anni è morta (Foto)

Grandissimo dolore per Ashley Stock, la nota influencer che negli ultimi giorni ha condiviso il suo dramma con i propri fans sui social. La sua piccola Stevie, di appena tre anni, è deceduta portando con sé un pezzo del suo cuore di mamma. Un dramma legato ad una malattia subdola e che non ha lasciato scampo: una rara forma di tumore.

La piccola Stevie ha combattuto contro un tumore al cervello dallo scorso aprile quando, per una serie di sintomi, mamma Ashley Stock l’aveva portata in ospedale. Cruenta e dolorosa la diagnosi dei medici che non hanno dato alcuna speranza di sopravvivenza alla piccola. Vediamo le parole di dolore dell’influencer subito dopo il drammatico evento.

Ashley Stock, la scoperta della malattia

Sino ad aprile 2019 la vita per Ashley Stock e per la sua famiglia scorreva normalmente. Tutto è cambiato quando la donna, 35enne e madre di altri due figli, ha notato che la piccola Stevie aveva qualche difficoltà a livello motorio. Una volta in ospedale e dopo tutti i dovuti esami del caso è arrivata, impietosa, la drammatica diagnosi di condanna.

Una condanna per Ashley Stock dal momento che la figlioletta Stevie aveva una rara forma di tumore cerebrale che non le avrebbe dato scampo. Solo 9 mesi l’aspettativa di vita da quel tragico momento con una percentuale di guarigione tragicamente stimata sullo 0%. Tempo, quello residuo, trascorso tra tantissime cure e con molti sorrisi che sono rimasti, così, nel cuore dell’intera famiglia adesso che la bambina si è spenta per sempre.

La tragica notizia

Che Stevie stesse lentamente morendo, ormai, era chiaro. La bambina continuava a stare sempre peggio ed Ashley Stock e l’intera famiglia hanno dovuto attingere a tutta la loro forza per poter andare avanti. La notizia del decesso della bambina è stata data dalla madre stessa sui social dove ha anche postato una sua foto in lacrime accanto alla piccola. “Alle 13:05 del 27 maggio” ha scritto “Stevie ha tirato il suo ultimo respiro tra le nostre braccia“.

“Per ora sono sopraffatta dal sollievo che sia in pace ma mi sento ancora schiacciata da un dolore così intenso che non riesco ad eprimerlo a parole” ha scritto Ashley Stock. Un dolore molto intenso che tutti i genitori possono comprendere benissimo. Un lutto che avrà bisogno di essere elaborato e che ha lasciato comunque un vuoto che non si colmerà mai anche quando l’influencer tornerà nuovamente a parlare della piccola Stevie.