‘Una foto che parla da sola…’: Carlotta Mantovan esce allo scoperto, l’abbraccio con la sua dolce metà (Foto)

Nelle ultime settimane Carlotta Mantovan è tornata attiva sui social. La vedova di Frizzi dopo la morte del compianto ha cercato in tutti i modi di andare avanti, concentrandosi sul proprio lavoro e ospratutto sulla figlia. Proprio con Stella, la donna condivide le sue giornate e in questo periodo di quarantena si sono coccolate a vicenda.

Nel giorno della festa della mamma, Carlotta Mantovan ha ricevuto uno splendido regalo da parte della sua piccolina. Un disegno con dei cuori di varie dimensioni, che seppur semplice mette in evidenza tutto l’amore che hanno l’uno per l’altra. Pochi istanti fa, invece, la bambina che ora ha sette anni l’ha sopresa in modo diverso, facendole un altro dono.

Carlotta Mantovan avvolta tra le braccia di Stella

Carlotta Mantovan e sua figlia Stella hanno un rapporto bellissimo. Prima di andare a dormire, la conduttrice di Tutta Salute ha voluto condividere con i propri seguaci uno scatto tenero e molto intimo. Nel dettaglio, la vedova di Frizzi ha pubblicato un’immagine di lei e della sua bambina avvolte in un dolcissimo abbraccio.

Per proteggere la privacy di Stella, Carlotta Mantovan ha mostrato metà del suo volto senza far vedere nel dettaglio i particolari. Accanto all’immagine nessuna didascalia ma solo un hastag con scritto Selfie e alcuni emotion. Ovviamente, non sono mancati i messaggi da parte dei suoi seguaci che ancora una volta hanno mostrato tutto il loro affetto e ammirazione per la propria persona. (Continua dopo il post)

La vedova di Frizzi e il rapporto con Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan entrambe giornaliste e conduttrici, hanno amato lo stesso uomo, Fabrizio Frizzi, ma nonostante tutto sono legate da un rapporto speciale. Le due donne hanno segnato in modo particolare la vita del conduttore scomparso nel 2018.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’opinionista di Italia Sì è tornata a parlare dell’ex marito e dell’amicizia con Carlotta, che non si è mai spenta nonostante la morte di Fabrizio. Durante la quarantena, infatti, si è sentita spesso con la Mantovan e ha videochiamato anche alla piccola Stella. “Con Carlotta ci siamo scambiate dei messaggi. Ma ho tanta voglia di vedere Stellina. Ho intenzione di farle una video chiamata”, ha spiegato la 72enne.