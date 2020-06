Vittoria Belvedere e i suoi problemi “Mi è esplosa la tiroide..”

Vittoria Belvedere è tra le attrici italiane più note e apprezzate. A partire dagli anni Novanta ha esordito al cinema per farsi largo, poi, anche in teatro e sul piccolo schermo. Titoli come Le ragazze di Piazza di Spagna o L’allieva 3 rievocano immediatamente alla sua figura. Quella di Vittoria Belvedere, però, non è una vita soddisfacente solo sul piano professionale.

Anche su quello privato, infatti, l’attrice ha costruito una bellissima famiglia che oggi è composta da tre figli ed il marito Vasco Valeri, noto organizzatore di eventi e produttore cinematografico. In pochi, però, sapevano che Vittoria Belvedere ha sofferto molto a causa di una brutta malattia che, un giorno, l’ha addirittura sfigurata. Ecco le sue dichiarazioni.

Vittoria Belvedere, la lotta contro la malattia

Vittoria Belvedere ha dovuto scontrarsi, nella sua vita, con una malattia tutt’altro che semplice. Una problematica seria che avrebbe potuto avere conseguenze davvero molto gravi. E pensare che la scoperta è avvenuta in età adulta, subito dopo la nascita di Lorenzo, uno dei figli avuti con il marito. La malattia in questione è il Morbo di Basedow che causa gravi scompensi a livello della tiroide e non solo.

“Dopo Lorenzo, i medici mi avevano proibito di avere altri figli” ha confessato Vittoria Belvedere. Poi ha proseguito “Non li ho ascoltati e abbiamo concepito Emma. Io e mio marito volevamo una famiglia numerosa. Dopo, però, la tiroide mi è esplosa”. Confessione terribile anche da ricordare. “Mi dovevano coprire con dei foulard, il collo non c’era più, ero sfigurata, stavo male a livello ormonale”. Insomma, una lotta molto dura da combattere giorno dopo giorno, oggi addirittura senza tiroide.

Il conforto di una bella famiglia

Quando nella vita di ciascuno di noi accadono eventi terribili come quello accaduto a Vittoria Belvedere, è importantissimo avere accanto le persone giuste. L’ideale sarebbe una famiglia amorevole, persone che ci amano davvero e che si impegnano per farci stare bene. Questo, fortunatamente, è quel che è accaduto alla Belvedere. Il marito Vasco si è preso cura di lei e l’amore dei suoi figli l’ha aiutata a superare tutto il dolore.

Vittoria Belvedere e il marito Vasco, lo ricordiamo, sono sposati dal 1999 e hanno avuto, fino a questo momento, tre figli: Lorenzo, Emma e Niccolò. Il gossip non è mai stato il forte della famiglia, al punto che se ne sono sempre tenuti distanti. È normale, però, che le parole dell’attrice non potevano passare inosservate.