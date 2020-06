Alessandro Graziani nuovo tronista a Uomini e Donne? (Foto)

Alessandro Graziani, il pallavolista 29enne ligure, è balzato agli onori del gossip lo scorso anno con il ruolo di tentatore a Temptation Island. Maria De Filippi lo ha scelto per questo ruolo facendo capitolare Serena Enardu che si era invaghita di lui. Non a caso, tra i due, una volta finito il programma, c’è stata una breve ma intensa relazione.

Alessandro è stato, poi, uno dei corteggiatori di Giovanna Abate. Insieme a Sammy Hassan e al tanto discusso Alchimista era tra le tre possibili scelte della ragazza. Eppure, Alessandro Graziani ha lasciato la trasmissione e gettato la spugna con la bella Giovanna. Alcune voci, però, parlano di un suo ritorno in trasmissione. Sarà forse il nuovo tronista a settembre? O cos’altro? Vediamolo.

Alessandro Graziani, da Serena a Giovanna

Che Alessandro Graziani subisca il fascino delle belle more non vi sono dubbi. Il ragazzo, infatti, ha “corteggiato” Serena Enardu durante Temptation Island VIP riuscendo a farla capitolare ed instaurando con lei un rapporto importante. Una storia nata sotto i riflettori con Pago, il fidanzato di Serena, che guardava tutto dal cosiddetto pinneto. Una volta fuori dal programma, la passione iniziale ha messo poco a spegnersi e la storia è finita.

Alcuni mesi fa Alessandro Graziani è approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Una conoscenza che pareva andare a gonfie vele. Un ragazzo dai modi gentili, garbato, educato e molto interessato a Giovanna. Gli ingredienti per un bel rapporto c’erano tutti fino a quando, la scorsa settimana, Alessandro ha deciso autoeliminarsi definitivamente da Uomini e Donne.

Prossima stagione da tronista o..

Subito dopo l’abbandono del programma da parte di Alessandro Graziani, molti fans hanno iniziato a sperare che quello non fosse un addio definitivo. In molti, infatti, sperano che il ragazzo possa tornare, magari a settembre, per fare il tronista e trovare magari l’amore che tanto desidera. A confermare che Alessandro è pronto ad un nuovo inizio c’ha pensato un suo post in cui lui stesso scrive “Ogni momento è un nuovo inizio”.

Ma cosa può significare questa frase? In molti ci hanno visto, per l’appunto, un nuovo inizio in trasmissione come tronista ma per altri potrebbe non essere così. Da varie indiscrezioni, infatti, pare che nelle prossime puntate del dating show di Mediaset, dinnanzi a Giovanna Abate ci saranno di nuovo 3 corteggiatori. Che il ragazzo abbia deciso di riprovarci? Ormai manca davvero poco per conoscere la verità.