Andrea Damante e Giulia De Lellis allargano la famiglia, ora sono in 3 (Video)

Quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis è una delle coppie più seguite. Moltissimi i fans che sui social, e non solo, hanno fatto il tifo per i due ragazzi anche quando la coppia sembrava scoppiata. Dopo un periodo di lontananza, però, Andrea e Giulia si sono riavvicinati e appaiono, oggi, più innamorati che mai.

L’amore che li aveva uniti dai tempi di Uomini e Donne, quindi, non li ha mai lasciati ed è continuato a rimanere vivo nei loro cuori. Adesso che sono felici e si sono, finalmente, ricongiunti, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di allargare la propria famigliola e hanno adottato il piccolo Tommaso. Di chi si tratta? Vediamolo.

Andrea Damante, Giulia De Lellis e Tommaso

Giulia De Lellis e Andrea Damante, sulla scia di un amore ritrovato e di una serenità sempre più consolidata, hanno deciso di allargare la propria famiglia. Adesso, infatti, i Damellis sono diventati 3. Si è aggiunto il piccolo Tommaso che i due ragazzi hanno adottato ufficialmente da poche ore. Attenzione, però, non si tratta di un bambino bensì di un bel cagnolino. Un cagnolino tutto pelo che i due hanno deciso di portare a casa per iniziare una nuova esperienza insieme.

Un’esperienza che porterà Giulia e Andrea Damante ad essere “genitori” di un cagnolino, nella speranza (quella dei fans della coppia) che presto arriverà anche un pargoletto frutto del loro amore. Nel frattempo, i social impazzano e il piccolo Tommaso è stato presentato con diversi video. In uno, in particolare, si legge una simpatica didascalia “Ciao io sono Tommaso, mi volete già bene, vero?”.

Benvenuto Tommaso

La reazione delle migliaia di fans che seguono, sui social network, Andrea Damante e Giulia De Lellis non si è fatta attendere. Migliaia di like in poco tempo, tantissimi commenti che esprimono tenerezza e felicità per questo nuovo componente della famiglia. La speranza, come anticipato, è quella che i ragazzi diano ai fans la notizia che presto diventeranno genitori di un bel bambino. Potrebbe anche non volerci molto tempo dato che pare esserci aria di fiori d’arancio.

Nel frattempo la vita procede frenetica sia per Andrea Damante che per Giulia De Lellis. Quest’ultima, in particolare, ha cambiato nuovamente città trasferendosi, per amore, da Lugano a Milano. Qui, comunque, continua a portare avanti il suo business che, diciamolo, sta andando a gonfie vele. Insomma, un vero successo sotto tutti i punti di vista!