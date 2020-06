Uomini e Donne, il ritorno di Juan Luis: “Gemma Galgani non ha nessuna dignità” [FOTO]

Il ritorno di Juan Luis Ciano

Da qualche settimana i telespettatori di Canale 5 stanno assistendo alla discutibile frequentazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Lei 70 anni e lui 26, un flirt che sta nascendo all’interno del Trono over di Uomini e Donne. Per il pubblico, ma anche per i presenti in studio, in particolare Tina Cipollari, è impossibile che un ragazzo bello e giovane si innamori di una dama della terza età.

Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione su Sirius che sarebbe fidanzato e in accordo con quest’ultima e la madre avrebbe inscenato tutto per visibilità. In attesa di vedere gli sviluppi, si è fatto vivo un ex cavaliere della torinese. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano, l’uomo napoletano che venne allontanato dal programma dopo che la piemontese capì che non era interessata a lei.

Le parole al veleno di Juan Luis Ciano

In queste settimane l’ex cavaliere del parterre senior, a differenza di Giorgio Manetti, non aveva espresso nessun pensiero sulla storia tra Gemma e Nicola. Ma nelle ultime ore su una foto postata su Instagram dove appare suo figlio, il dentista partenopeo si è lasciato sfuggire qualcosa di molto forte nei confronti della Galgani.

Sotto lo scatto in questione un suo follower gli ha scritto il seguente commento: “Non mandarlo a Uomini e Donne. Che c’è Gemma ancora in circolazione. Adesso è passata ai ragazzi. Che vergogna. ma non ha una dignità quella donna?”. A quel punto l’ex protagonista del Trono over di Uomini e Donne, Juan Luis Ciano ha detto che la dama torinese non ha proprio dignità. Dopo tale replica sono apparse altre accuse nei confronti della sua ex per il trattamento che gli ha riservato a U&D. (Continua dopo il post)

I movimenti social di Gemma Galgani

Nel frattempo Gemma Galgani, attraverso il suo account Instagram ha ricordato quando la sua ex fiamma le propose di convolare a nozze e lo fece in un castello. Facendo tale gesto non sa minimamente nulla di quello che ha scritto Juan Luis Ciano contro di lei.

Ricordiamo che mesi fa quest’ultimo era riuscito a conquistare il cuore della dama torinese. Mentre sui social non ha fatto nessun riferimento al 26enne Nicola Vivarelli, nemmeno alle ultime indiscrezioni che lo vorrebbero fidanzato e messo d’accordo con madre e ragazza.