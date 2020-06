Chiara Ferragni super attiva su Tik Tok: “Contratto da mille e una…cifra altissima”

Chiara Ferragni e la sua fortuna grazie ai social network

Senza ombra du dubbio senza i social network Chiara Ferragni non sarebbe nessuno. Grazie al suo blog ‘Blonde Salad’ e poi Instagram e ultimamente anche Tik Tok, l’influencer e fashion blogger cremonese ha trovato la popolarità in tutto il mondo.

In questi ultimi anni è diventata una grande imprenditrice digitale dando lavoro a molte persone e fatturando milioni di euro con il suo marchio. Ma tornando al social network cinese che in voga tra i ragazzini, la moglie di Fedez da qualche mese è particolarmente attiva e presente non solo perché le piace realizzare video divertenti ma anche per questioni economiche. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La Ferragni su Tik Tok con un contratto esoso

Chiara Ferragni non si è innamorata di Tik Tok dall’oggi al domani solo per gusti personali, anche se al momento tale app è la più usata dagli utenti. Dietro al suo utilizzo ci sarebbe anche un contratto. A legare la sua presenza sulle divertenti clip che posta sul social network cinese ci sarebbe un accordo e anche molto remunerativo. Un’indiscrezione che è stata resa nota da Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Il colosso cinese avrebbe contattato l’influencer cremonese al fine di avvicinarla a un pubblico meno giovane, quindi non solo teenager. Stando ai numeri che riesce a raccogliere con i suoi video, coinvolgendo anche il figlioletto Leone Lucia e il marito Fedez, la missione dell’app è riuscita alla grande.

L’indiscrezione del magazine Chi sull’influencer cremonese

Infatti, leggendo nelle ‘Chicche di gossip’, rubrica del settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela un possibile retroscena. Sulla nota rivista Chi che uscirà in edicola in settimana si legge: “TikTok, il social network amatissimo dai giovani, ha puntato su Chiara Ferragni per conquistare un pubblico più adulto. Per lei un contratto da mille e una… cifra altissima”.

Ovviamente si tratta di un rumor, ora c’è da vedere se la diretta interessata dirà la sua smentendo o confermando la voce scritta sul magazine. Resta il fatto che la fashion blogger cremonese è stata molto abile a creare intorno a sé un impero. Ovviamente deve sempre ringraziare gli oltre venti milioni di follower che quotidianamente la seguono su Instagram e altri social network.