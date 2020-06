Uomini e Donne, Barbara De Santi perde la testa per Massimo Giletti, l’appello: “Mi candido…”

Barbara De Santi e gli apprezzamenti a Massimo Giletti

Oltre a Gemma Galgani, senza ombra di dubbio Barbara De Santi è anch’essa una delle protagoniste del Trono over di Uomini e Donne. Anche se quest’ultima da qualche settimana è assente nel dating show di Maria De Filippi, l’insegnante lombarda è particolarmente attiva sui suoi canali social. Ad esempio su Instagram condivide quotidianamente dei contenuti e risponde regolarmente ai follower.

E a proposito di questo, di recente la maestra di sostegno ha postato uno scatto che mostra il conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti. Per quale motivo? In pratica ha pubblicato uno stralcio di intervista del giornalista torinese in cui ad un quotidiano ha detto: “Fedele solo ai piaceri. L’unico problema è trovare un partner che non si innamori di te…”. Riferendosi alle affermazioni del professionista di La7, la De Santi ha scritto: “Io mi candido, adoro come affronta i contenuti e amo la sua testa…”.

Le parole al miele per il giornalista piemontese

In poche parole Barbara De Santi ha fatto capire ai follower di stimare molto Massimo Giletti. Ma non è finita qui, infatti la dama del parterre senior di Uomini e Donne non ha nascosto di essere attratta da lui anche dal punto di vista fisico. Attraverso una Storia su Instagram l’insegnante ha detto che il conduttore di Non è l’Arena è molto bello. Sembra proprio che la nemica di Gemma Galgani abbia un debole per il giornalista piemontese.

Quest’ultimo, dopo che verrà a conoscenza di tale apprezzamenti contatterà la diretta interessata per ringraziarla? Dopo tali complimenti, la donna annunciato a tutti coloro che la seguono sul noto social network la sua intenzione di voler realizzare una diretta per presentare il suo libro.

Rita Dalla Chiesa e i complimenti a Massimo Giletti

Massimo Giletti non ha ricevuto i complimenti solo da Barbara De Santi di Uomini e Donne, ma anche da un volto noto della televisione. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa che da lunedì ha debuttato insieme a Marco Liorni e la sua squadra a Italia Sì Giorno per Giorno al posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Domenica sera, seguendo la nuova puntata di Non è l’Arena, l’ex padrona di casa di Forum su Twitter ha scritto: “Lui è veramente bravo…Sono inchiodata davanti al programma…”. In quell’occasione in studio era presente anche Alda D’Eusanio che parlava della multa di 400 euro presa per la mascherina rotta.