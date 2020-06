Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi stanno fingendo?

Veronica Ursida è tra le dame più note del trono over di Uomini e Donne. Una ragazza affascinante, bionda e con gli occhi azzurri che ha frequentato, negli ultimi mesi, diversi uomini all’interno del programma. Tra gli ultimi, ad esempio, Armando Incarnato con cui i rapporti si sono interrotti tra una critica e l’altra.

L’ultima conoscenza di Veronica Ursida è Giovanni Longobardi, un cavaliere che la donna si è contesa, almeno inizialmente, con Roberta Di Padua. Alcuni comportamenti della coppia, però, hanno allarmato un po’ tutti e su Veronica e Giovanni aleggia l’ombra del sospetto. Cos’è capitato di preciso? Vediamolo.

Veronica Ursida, rapporti controversi

Veronica Ursida, dopo la delusione con Armando Incarnato con cui la conoscenza si è bruscamente interrotta, si è lasciata andare ad una nuova conoscenza. La ragazza, infatti, sta conoscendo Giovanni Longobardi, un cavaliere arrivato nel programma da poco e che ha interessato, dall’inizio sia Veronica che Roberta Di Padua. Tra le due, però, l’uomo ha deciso di proseguire la conoscenza con la prima.

La conoscenza con Giovanni è talmente importante (così sembra) per Veronica Ursida che ha deciso di non conoscere altri uomini e concentrarsi solo sul cavaliere. La stessa cosa ha fatto anche Giovanni che sta conoscendo, in esclusiva, solo la bella Veronica. Atteggiamento, questo, che ha suscitato già le prime perplessità, specie in Gianni Sperti che ha domandato alla dama come mai questa conoscenza, da coppia, non può proseguire fuori dallo studio. Gli attacchi, tra l’altro, non sono stati pochi a Veronica in questi ultimi giorni.

Le rose di Luca e il presunto accordo

Secondo quanto sostiene l’opinionista di Uomini e Donne (pensiero, tra l’altro, condiviso da molti in studio) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno avuto un rapporto molto più ravvicinato di quanto vogliano, invece, far credere. I due, secondo Sperti, stanno mentendo a tutti nascondendo una relazione che va ben al di là di una semplice conoscenza. Il motivo? La visibilità che solo lo studio di Uomini e Donne può dare.

A poco più di una settimana dalla fine del programma per la pausa estiva, Veronica Ursida ha ricevuto anche un bel mazzo di rose rosse. Ad inviarle è Luca, un altro uomo del parterre che pare molto interessato alla donna. I due, però, si sarebbero sentiti mediante Instagram. Alla richiesta di controllare lo smartphone, la donna si è tirata indietro sostenendo che lo avrebbe mostrato solo a Giovanni. Cosa accadrà adesso?