Andrea Iannone fa un gesto per Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano: “Le canzoni sono per lei” (FOTO)

Dopo l’annuncio relativo alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono davvero molti i rumors che si stanno sviluppando, tra cui uno anche legato ad Andrea Iannone. Subito dopo aver appreso la notizia, il motociclista si è subito riversato sui social pubblicando delle canzoni un po’ ambigue.

I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di vedere un palese riferimento alla sua ex, pertanto, l’influencer Deianira ha cominciato ad indagare. Guardando con attenzione le traduzioni dei brani pubblicati da Andrea, in effetti, la situazione sembrerebbe alquanto chiara.

Il gesto di Andrea Iannone

Secondo il punto di vista di molti, nella rottura tra Belen Rodriguez e Stefano potrebbe esserci di mezzo anche Andrea Iannone. La showgirl, però, nel video in cui ha fatto il suo annuncio, ci ha tenuto a precisare che l’incontro con il suo ex in un ristorante di Milano fosse del tutto casuale. Ciò che sta accadendo in queste ore, però, sembra mettere una grossa pulce nell’orecchio di tutti i fan. Andrea, infatti, che non ha mai gradito essere molto presente sui social, ha cominciato a pubblicare una serie di IG Stories sospette.

Il motociclista ha pubblicato un paio di canzoni spagnole dal significato davvero molto profondo. Una in particolare, chiamata “No llores mujer” sembrerebbe un vero e proprio grido verso la ex. Guardando la traduzione, il brano parla di una donna ferita che piange e di una persona che l’esorta a non spendere lacrime. L’altro brano, invece, si intitola “Fiori di Chernobyl”. Anche in questo caso non mancano i riferimenti alla fine di un rapporto che porta le due persone a stare molto male. (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez mente?

Da tutto questo dolore, però, non può che nascere qualcosa di bello. Ad ogni modo, questo gesto da parte di Andrea Iannone, è stato reputato da molti utenti come un riferimento a Belen Rodriguez. Un utente ha scritto a Deianira Marzano chiedendole se fosse della stessa idea.

Nel messaggio, inoltre, la persona in questione ha accusato Stefano di aver tradito la modella in quanto predominato dall’istinto di cacciatore di donne. L’infuencer, però, è sembrata essere di un parere ancora diverso da ciò che pensano gli altri. Secondo il suo punto di vista, infatti, la coppia non si sarebbe mai lasciata, ma starebbe solo fingendo una crisi per creare un po’ di gossip nelle loro vite.