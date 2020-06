L’adolescenza di Silvia Toffanin tra Rosario e processioni: le confessioni inedite

Verissimo torna la prossima stagione televisiva

Il 2020 non lo dimenticherà facilmente Silvia Toffanin. Quest’ultima, infatti, ha potuto condurre il suo storico rotocalco Verissimo per soli tre mesi. Infatti dallo scorso marzo, causa emergenza sanitaria da Coronavirus, la professionista insieme ai vertici Mediaset hanno deciso di interrompere la trasmissione e riprendere appena la situazione tornerà alla normalità.

Visto che la stagione televisiva si è praticamente conclusa, il contenitore di cronaca rosa sarà presente con le puntate inedite nel mese di settembre. Nel frattempo Canale 5 ha continuato a trasmettere delle interviste con Le Storie di Verissimo, integrando delle clip inedite realizzate da vip e personaggi dello sport.

La giovinezza di Silvia Toffanin

In questo lungo periodo di lockdown Silvia Toffanin e la sua famiglia è rimasta a casa, precisamente nella loro villa in Liguria. Oltre ad essere assente sul piccolo schermo, la compagna di Pier Silvio Berlusconi non è presente nemmeno sui vari social network. Ebbene sì, la professionista Mediaset non possiede né Twitter e nemmeno Facebook ed Instagram. Alla donna piace mantenere la propria privacy e di conseguenza difficilmente rilascia delle intervista nelle quali parla della sua vita privata.

L’ex Letterina è molto riservata perché l’educazione imposta dai suoi genitori l’hanno fatta crescere in quel modo. La madre bidella e il padre operaio l’hanno costretta e vivere spesso con i suoi nonni che la coinvolgevano spesso nelle attività di paese. Nata e cresciuta in un comune del vicentino, Silvia ha praticamente trascorso la sua adolescenza partecipando a delle processioni e recitando il Rosario.

I sogni della Toffanin e la gelosia del padre

I sogni di Silvia Toffanin erano ben superiori e di certo quel piccolo paese in provincia di Vicenza non le poteva offrire più di tanto. Per questo motivo la ragazza decise di spiccare il volo nel mondo della moda e facendo il giro delle più importanti Capitali europee. La professionista Mediaset, però, inizialmente ha dovuto fare i conti con la gelosia del padre che le ha impedito per anni di frequentare ragazzi o semplicemente vedere i suoi amici o compagni di classe.

Dopo la moda ha iniziato a frequentare gli studi televisivi, prima Passaparola e poi Nonsolomoda, fino a diventare la padrona di casa di Verissimo. L’incontro con Pier Silvio Berlusconi è stato la ciliegina sulla torta e dalla loro relazione sono nati due bambini.