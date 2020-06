Danny Havoc, il 34enne campione americano è morto il mondo del wrestling sotto choc

E’ morto a 34 anni Danny Havoc, il campione americano del wrestling, due mesi fa era scomparsa la moglie Brianne a causa di un arresto cardiaco

E’ morto Danny Havoc, il campione americano del wrestling. Havoc aveva appena 34 anni e due mesi fa era scomparsa anche la moglie Brianne a causa di un arresto cardiaco. Un terribile lutto per tutti e anche per i fan del campione che hanno già sofferto per la perdita della moglie. Il mese scorso sono morti altri due personaggi noti, Hana Kimura e Shad Gaspard.

Vero nome Grant Berkland, lo sportivo era molto seguito dai fan che lo hanno apprezzato in Game Changer Wrestling e Combat Zone Wrestling. Il suo esordio nel mondo del wrestling era avvenuto nel 2005. Havoc era stato uno dei più importanti protagonisti del documentario ‘The Wrestlers‘, trasmesso su Vice e che ha ottenuto un buon successo.

Danny Havoc amatissimo dai fan

I fan hanno ricordato Danny Havoc con messaggi di affetto e di stima. Il campione ha militato in diverse compagnie fra cui le più importanti sono la CZW e la GCW. La CZW ha scritto che le sue performance hanno ispirato generazioni intere di wrestler e che Havoc aveva un talento incredibile. La compagnia Game Changer Wrestling lo ricorda con elogio e lo ha definito una persona premurosa e intelligente.

Anche Jon Moxley, campione AEW, ha ricordato Havoc. Il campione ha detto che gli mancherà tantissimo. Oltre che un performer creativo, Havoc era anche ma anche un artista e designer grafico molto bravo e molto apprezzato. Jon Moxley ha infatti detto che la sua prima t-shirt in AEW è stata disegnata da Havoc, sotto sua richiesta.

Havoc ricordato da tutti con profondo affetto

Jon Moxley ha detto che il disegno della granata nella maglietta è opera sua. Poi le strade di Havoc e Moxley si sono separate, ma sono rimasti ottimi amici, e li legava un profondo affetto. Moxley ha coinvolto sempre il suo amico nei suoi progetti e sono sempre stati vicini.

La morte di Havoc è la terza del mondo del wrestling nel giro di qualche mese, a poca distanza dalla scomparsa di altri due grandi campioni. Shad Gaspard e Hana Kimura sono morti infatti qualche mese fa. Shad Gaspard è annegato a Venice Beach a Los Angeles. Kimura aveva solo 22 anni ed era un wrestler giapponese che era comparso nell’ultima serie del reality show “Terrace House”.