Belen Rodriguez su una foto di Stefano appare la scritta “Perfidia” (FOTO)

Belen pubblica una foto di Stefano De Martino, accanto c’è Santiago e compare la scritta “Perfidia“, che la showgirl ha messo sulla foto

Il gossip impazza sulla rottura improvvisa fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nessuno se lo aspettava, anche se al momento non c’è la conferma ufficiale. La coppia si era ritrovata dopo tanto tempo e sembrava molto unita. I due si erano separati nel 2015 e avevano annunciato la notizia con un comunicato stampa all’agenzia Ansa.

Da qualche tempo erano tornati insieme per la felicità dei fan che li amano, anche se sono state tante le critiche. Durante il periodo della separazione Stefano non ha avuto una storia importante, mentre la showgirl argentina è stata fidanzata con Andrea Iannone. Belen e Andrea sono stati insieme per due anni, e sembrava che fra lei e il pilota di Moto GP potesse durare per sempre.

Belen Rodriguez e Stefano rottura improvvisa

Le voci su un probabile ritorno di fiamma fra Belen e Stefano erano cominciate a circolare lo scorso inverno. Subito dopo entrambi hanno confermato la reunion e tutto sembrava andasse per il meglio. Adesso però sembra che fra i due tutto sia nuovamente finito. La rottura è stata una doccia fredda per i fan e per tutti coloro che amano la coppia.

Stando a quanto detto dal settimanale Oggi, il rapporto fra Belen e Stefano si è interrotto durante la quarantena. La convivenza forzata ha fatto esplodere le controversie e nessuno dei due ha avuto la capacità di riappacificarsi. Le liti, stando alle dichiarazioni del settimanale, sono state molto forti, e la crisi è stata insanabile. Le loro urla sono state sentite anche dagli altri abitanti del palazzo di zona Moscova in cui vive la coppia. (continua dopo la foto)

Belen scrive Perfidia sulla foto di Stefano

Lo stress e le incomprensioni hanno fatto il resto. Tre giorni dopo la litigata, avvenuta a fine aprile, Stefano era sceso per lavoro a Napoli. De Martino lo ha fatto sapere ai fan tramite le sue Stories. Da quel momento fra i due si interrompono le comunicazioni. Il silenzio fra i due prosegue nei giorni successivi e Belen rimane a Milano sola con Santiago.

Stefano De Martino rimane invece a Napoli per registrare le nuove puntate di Made in Sud. I fan hanno notato subito il commento della showgirl su uno scatto dove c’è De Martino in tv. Non passa inosservata la scritta della “Perfidia“ che ha messo la showgirl.