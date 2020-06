Silvia e Giulia Provvedi sono state aggredite, paura per le Donatella

Momenti di paura per Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella sono state aggredite, scopriamo cosa è successo

Hanno vissuto momenti di paura Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella sono state aggredite e hanno raccontato la loro vicenda in alcune storie su Instagram. Le due cantanti hanno reso nota una aggressione verbale avvenuta nelle vicinanze della loro casa. Ad aggredirle sono state alcune persone che avrebbe perfino cercato di danneggiare la loro vettura.

Silvia negli ultimi giorni sta portando a termine il trasloco dalla sua vecchia casa. Infatti, ha deciso insieme al compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, di andare a vivere in una casa più accogliente visto che a momenti diventano genitori. Silvia a breve diventerà mamma di una bambina e quindi hanno pensato che sarebbe stato meglio scegliere una casa più comoda per lei.

Le Donatella aggredite durante il trasloco

Per il trasloco l’ha aiutata la sorella Giulia che come sempre va in aiuto della gemella. Negli ultimi tempi Giulia sembra non sia stata vista insieme al suo fidanzato, il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini, probabilmente i due sono in crisi. Mentre erano in corso le fasi dello sgombero, le Donatella hanno subito una aggressione. Nello specifico, le due ragazze sono state insultate da alcune persone perché avevano parcheggiato l’auto proprio a toccare con l’ingresso.

Giulia Provvedi ha detto che erano scese di casa e sono state subito insultate, ma loro avevano messo la macchina vicino all’ingresso perché dovevamo caricarla. Come avrebbero fatto a portare le cose nella macchina visto che Giulia è incinta e non può fare troppi sforzi? La Provvedi ha anche aggiunto che hanno cercato di non badare alle offese, ma sono state pesanti e sono anche state tantissime.

I fan hanno dato ragione a Le Donatella

Giulia non ha gradito questo comportamento e i fan le hanno dato ragione. La cantante ha anche detto che gli aggressori hanno cercato di dare pugni sulla loro auto mentre stavano litigando. Giulia sembra che stia attraversando un momento difficile e come pubblicato dal settimanale Chi pare che lei e il calciatore di Serie A sia siano detti addio.

Il settimanale ha infatti annunciato che fra i due c’è aria di crisi. Già la scorsa estate c’era stata la prima crisi e Giulia aveva perdonato il calciatore che l’aveva tradita. Fonti vicine alla coppia hanno affermato che i due si sono lasciati, ma non si conoscono stavolta i motivi.