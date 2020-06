Anna Tatangelo, nuova casa senza Gigi: la dimora della rinascita FOTO

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, felici ed invidiati, hanno per quasi 20 anni rappresentato il mito dell’amore che va contro tutti e tutto, ritrovandosi a difendere spesso, un sentimento più volte messo alla gogna per via della loro differenza di età.

Le polemiche, soprattutto quelle iniziali relative alla nascita del loro legame, non ha hanno però fermato la coppia, che ha deciso di proseguire la strada più difficile, fino a formare una famiglia. Le cose, però, non hanno avuto un lieto fine: i due artisti si sono lasciati improvvisamente lasciando senza parole schiere di appassionati fan, i quali si sono ritrovati a soffrire per le sorte d’amore infelice dei loro beniamini.

Le motivazioni dell’addio, che è arrivato ufficialmente tramite un comunicato congiunto, non sono mai state rese note ai più, anche se, in molti hanno parlato di incomprensioni caratteriali ed obiettivi di vita differenti, che li hanno spinti verso un’inesorabile fine.

La nuova casa di Anna Tatangelo senza Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, successivamente alla rottura comunicata sui social, ha deciso di lasciare la casa che condivideva con il suo ex compagno Gigi per trasferirsi in un appartamento di Roma insieme al suo piccolo Andrea, primogenito della coppia. (Continua dopo la foto)

Pare che sia la stessa casa nella quale si è rifugiata anche tre anni fa, quando c’è stata la prima crisi che li ha visti lontani per quasi un anno. Anche durante questa separazione non si è venuto a conoscenza dei reali motivi che hanno comportato lo scoppio. (Continua dopo la foto)

I due sono stati distanti per molto tempo, ma alla fine si sono ritrovati e i fan sperano che anche questa volta possa esserci di nuovo un passo indietro degli ex e che si tratti, anche questa volta, di una crisi passeggera e momentanea.

La cantante di Sora regina di Instagram

Intanto la 33enne continua ad essere una vera e propria reginetta Instagram. Fisico esplosivo e curve pericolose, è solita postare degli scatti e dei filmati che mettono in risalto il suo fisico perfetto, per la gioia degli innumerevoli fan, completamente ammaliati dalla sua bellezza. Gigi pare invece aver scelto la strada del silenzio dopo l’addio alla Tatangelo: poco attivo sui social, per lui ora esiste solo la musica.