Amici, storica ballerina volta le spalle a Maria De Filippi: l’annuncio e il motivo [FOTO]

Elena D’Amario lascia Amici: il motivo

Ebbene sì, Elena D’Amario ha lasciato ancora una volta Amici di Maria de Filippi. La notizia è stata resa nota dalla stessa ballerina professionista attraverso un lungo messaggio su Instagram. Ovviamente le parole della danzatrice hanno lasciato di sasso i suoi sostenitori che in questi anni l’hanno seguita in tutte le sue avventure professionali. Inoltre i follower speravano che Queen Mary e la produzione le dessero uno spazio all’interno di Amici Speciali che si avvia alla finalissima.

C’è da sottolineare che non è la prima volta che la D’Amario si allontana dal talent show di Canale 5. In passato, ad esempio, si è recata in America per danzare con delle compagnia internazionali. Ora, invece, causa un altro impegno professionale non le ha permesso di arrivare fino all’appuntamento finale di Amici Speciali previsto per venerdì prossimo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto sul social network.

Il messaggio della ballerina professionista su Instagram

I fan di Elena D’Amario non la vedranno più ad Amici di Maria De Filippi, almeno per i prossimi mesi. Infatti quello della ballerina non è un addio definitivo ma un allontanamento provvisorio. La ragazza, attraverso un messaggio sul suo seguitissimo account Instagram ha fatto sapere con potrà essere ad Amici Speciali.

Sul noto social network, la professionista che ha trovato il successo nel talent show Mediaset, ha scritto: “Team work. Ti voglio bene, Frà. Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo”.

Poi la giovane ha dato un in bocca al lupo speciale alla sua Amici Family per le prossime puntate dicendo che li guarderà guarderò li applaudirò col cuore. Un contenuto che ha trovato il sostegno dei seguaci che hanno lasciato dei likes e commenti. (Continua dopo il post)

Elena D’Amario e il flirt con Enrico Nigiotti

Ricordiamo che Elena D’Amario era un’ex allieva di Amici e successivamente Maria De Filippi l’ha fortemente voluta nella squadra dei professionisti. All’epoca la danzatrice aveva avuto una storia d’amore con Enrico Nigiotti, anch’esso cantante del talent show di Canale 5. Qualche mese fa quest’ultimo è tornato nel programma Mediaset e la stessa ballerina ha consegnato lui il disco creando un momento di forte imbarazzo.