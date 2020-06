Naike Rivelli minacciata di morte dopo una scomoda verità: “Tu non sai chi sono io…” [FOTO]

Naike Rivelli e la sua brutta avventura a Maratea

Naike Rivelli, la primogenita di Ornella Muti continua a condividere su Instagram dei contenuti molto spinti scatenando una serie di provocazioni. Nelle ultime ore, però, la 45enne ha fatto una confessione inaspettata su qualcosa che le accaduto tempo fa. In pratica ha postato uno scatto che la ritrae in topless e mentre era arrampicata ad una ringhiera di un hotel di Maratea.

Al fianco della foto, la modella ha raccontato che in quell’occasione aveva accompagnato sua madre per lavoro. Un albergo orrendo e per tale era rimasta chiusa in camera. “E pensare che la gente spende un sacco di soldi per andarci… perché va di moda trai i ricchi. Un posto che non vale una stella”, ha asserito la donna che è abile a provocare.

La figlia di Ornella Muti minacciata di morte da un proprietario d’albergo

Ma il suo racconto non è terminato qui. Naike Rivelli, sempre su Instagram, ha scritto che lei e sua madre Ornella Muti sono ripartire la mattina presto. Un albergo che non le ha offerto il caffè nemmeno alle 8:00. “Perché i ricchi fanno colazione tardi… Feci un live sul mio Instagram per raccontarlo”, ha asserito la 45enne. Dopo aver confessato la sua disavventura ai follower, le arrivarono delle minacce.

La modella venne chiamata dal proprietario dell’albergo di Maratea che la minacciò di morte se non levavo il filmato dal suo account Instagram. L’uomo infuriato le disse: “Tu non sai chi sono io..”. Lei tolse il contenuto solo per rispetto all’ex agenzia di sua madre, che le chiese espressamente di eliminarlo per non causare ulteriori problemi. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower e dei leoni da tastiera

La rivelazione di Naike Rivelli ha fatto e sicuramente farà parlare tutti coloro che seguono quotidianamente l’account IG profilo Instagram della primogenita di Ornella Muti. Infatti il post in questione in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e numerosi commenti di solidarietà ma anche critiche.

Non è la prima volta che la 45enne finisce nel mirino degli haters per le sue iniziative social. Osservando il profilo della modella ed attrice ci si può imbattere in contenuti molto sensuali e al limite della censura che spesso creano delle tensioni e delle polemiche.