Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Maria De Filippi mortifica Roberta e Veronica (VIDEO)

Dopo una breve pausa di due giorni, Uomini e Donne tornerà in onda oggi, mercoledì 3 giugno. Nel corso della puntata assisteremo alle avventure del trono over prestando particolare interesse alla relazione tra Veronica e Giovanni.

La coppia affronterà una piccola crisi che li porterà ad avere una pesante discussione in studio. Anche la dama Aurora si farà una scoperta non proprio piacevole. A grande richiesta, inoltre, ci sarà anche il ritorno di Enzo e Pamela.

Uomini e Donne lite tra Veronica e Giovanni

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Maria farà sedere al centro dello studio Aurora. La dama si confronterà con alcuni uomini e non mancheranno le piccole discussioni. A seguito di un ballo, poi, la padrona di casa inviterà Enzo ad entrare in studio. Il cavaliere si mostrerà molto più disponibile nei confronti di Pamela, al punto che le dirà di non voler più fare la guerra contro di lei, specie sui social. La Barretta crederà alle sue parole oppure no?

A breve scopriremo tutte le risposte. Successivamente, sarà la volta di Veronica e Giovanni. La coppia ha avuto delle pesanti liti nei giorni scorsi a causa di un nuovo spasimante della Ursida. Quest’ultima, però, è stata anche accusata di conoscere e frequentare un uomo al di fuori del programma e questo l’ha posta al centro di una bufera senza precedenti. La situazione è sembrata così grave al punto che la dama è stata costretta a mostrare il cellulare al suo uomo.

Oggi la scenata di Maria

Durante la messa in onda di oggi di Uomini e Donne vedremo che i due avranno una nuova discussione dietro le quinte. Una volta entrati in studio, però, la situazione prenderà una brutta piega a seguito dell’intervento di Roberta. La Di Padua si scaglierà per l’ennesima volta contro Veronica facendo alzare di parecchio la tensione in studio.

Ad un certo punto, infatti, la De Filippi prenderà la parola e farà una bella ramanzina ad entrambe le protagoniste. La conduttrice esorterà le due donne ad essere un po’ più unite e a mostrare solidarietà femminile una volta tanto. Dinanzi tale richiamo, entrambe le dame non sapranno come rispondere e proveranno ad arrampicarsi sugli specchi. Dalle anticipazioni di Witty TV, inoltre, pare che sarà chiamato in causa nuovamente Armando, il quale si esporrà in merito al suo rapporto con la ex Ursida. (Clicca qui per il video)