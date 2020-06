Claudio Lippi La prova del cuoco, le parole colpiscono “Degradata”

Claudio Lippi, la confessione inattesa a La prova del cuoco

Claudio Lippi durante l’ultima puntata de La prova del cuoco di martedì 2 giugno ha fatto una dichiarazione che nessuno si aspettava. L’ultima puntata si è concentrata su una sfida del tutto romana. Chi ha partecipato, si è sfidato nella preparazione del piatto tipico, famoso Romano, ovvero l’amatriciana.

Entrambi i cuochi erano Romani, hanno combattuto ad armi pari. A sfidarsi sono stati il campione del mondo di carbonara che Claudio definisce così da sempre, Emanuela Diana e Simone Loi. Hanno cucinato entrambi sulle note della canzone di Nino Manfredi Tanto pe’ canta’. Non appena è partita la canzone Claudio Lippi si è scatenato, ha iniziato a ballare a ritmo di musica.

Impossibile non chiedergli se dalle sue parti, a Milano si usa fare così. Tutto perché sembra strano che un milanese balli una canzone romana.Lippi ha risposto che dal 72 vive e lavora a Roma, quindi un pezzo di Roma ce l’ha nel cuore. Poi ha aggiunto che ha scelto di tenere dentro di sé la Roma migliore, perché da un po’ di tempo è degradata. Ovviamente ai telespettatori ha fatto tanto piacere sapere che è affezionato alla capitale italiana, però l’aggettivo che ha usato non è piaciuto a tutti.

Claudio Lippi spiritoso e divertente

Claudio Lippi in realtà non ha tutti i torti, i romani sanno benissimo che sono tanto lontani i tempi del massimo splendore di Roma, adesso si è un po’ lasciata andare, tutto va a rotoli. Nonostante questo è una delle città migliori al mondo, che chiunque fatica a dimenticare. Proprio durante la sfida tra i due cuochi Lippi ha fatto una riferimento ad un altro Loi, il pugile Duilio.

Il cuoco ha affermato che si tratta di un suo parente lontano, un cugino di nonno, unico italiano nella Hall of Fame. Elisa Isoardi appartenente alla squadra dello chef ha detto di essere in vantaggio proprio perché dalla sua parte aveva un guerriero, un campione. È subito arrivata la battuta di Lippi che ha esclamato che potrebbe avere ragione soltanto qualora la sfida fosse stata a pugilato. Ma si trattava di una battaglia tra fornelli ed il migliore nel settore stava con lui.

Cosa ne sarà il prossimo anno del programma tanto amato di Rai 1?

Il presentatore ultimamente ha dichiarato di avere tanta voglia di essere presente il prossimo anno su Rai 1 con la prova del cuoco. Purtroppo però almeno per il momento non c’è nessuna certezza. Non si tratta dell’ incertezza della sua presenza, ma proprio della messa in onda del programma che addirittura potrebbe anche saltare.