Benedetta Rossi e Antonella Clerici, un gesto e scoppia la bomba

Benedetta Rossi aggiorna i follower su una situazione preoccupante, vediamo di cosa si tratta

Benedetta Rossi non nasconde di essere tanto preoccupata per una situazione che non lascia posto alla serenità. Così ha scelto di tenere aggiornati i suoi fan e follower che in pochissimo tempo si sono affezionati a lei. Forse perché è tenera e dolce, forse perché è carina, educata e divertente, la cuoca è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani. Benedetta è una persona molto semplice, vive ad Altidona, Fermo, Marche, ha raggiunto subito la vetta diventando la migliore delle cuoche italiane, conosciute sia in rete che in televisione.

Durante le puntate ha fatto conoscere al suo pubblico anche il cane che vive in casa con lei ed il marito. I fan si sono affezionati anche a lui ed ecco perché in queste ore ha pubblicato un video per mostrare le sue condizioni.

È molto legata a lui, ha spesso raccontato che il loro amore è nato per caso e che adesso non riuscirebbe a stare senza di lui. Lo hanno trovato tanti anni fa fuori dall’agriturismo di famiglia e da quel momento sono diventati inseparabili. Adesso ciò che la preoccupa è che essendo un cane abbastanza grande, non riesce più a camminare e quindi i veterinari hanno consigliato un deambulatore. Hanno dovuto cedere seppur a malincuore.

Benedetta Rossi condivide un video che tocca profondamente i suoi fan

Benedetta Rossi nel video pubblicato online, mostra il cane Nuvola che cerca di capire come funziona il carrellino con il quale potrà cominciare a camminare e quindi ricominciare a spostarsi da solo dopo l’operazione. Tornerà ad essere indipendente come era prima ma il pensiero fa stare malissimo la sua padroncina. Sono stati in tanti a commentare, tra i nomi e suello di Antonella Clerici.

La conduttrice del La prova del cuoco ha subito lasciato un cuoricino rosso segno di vicinanza alla cuoca. Questo commento in realtà oltre che fare tanto piacere ha lasciato un po’ di speranza cuore dei follower delle due. Si pensa infatti che prima o poi la Clerici possa chiedere alla Rossi di collaborare allo stesso programma.

Ecco come è diventata la grandiosa cuoca che è oggi

Ha 5 milioni di follower, ha venduto tantissimi libri e adesso ha un programma tutto suo, il più seguito sul canale FoodNetwork. Tutto è partito dalla ristrutturazione del casale di famiglia. Lei e il marito hanno iniziato la produzione di saponi, li hanno pubblicizzati su internet e nel frattempo pubblicava anche ricette.

I suoi follower sono aumentati in pochissimi giorni finché un ragazzo li ha notati e ha suggerito la creazione di un sito. Il sito Fattoincasadabenedetta ha dato risposte grandiose. Poi il successo anche in tv. Ad oggi i suoi video ricevono commenti, pollici in su Instagram visualizzazioni elevate. Il ragazzo ci aveva visto lungo.